Буффон подарил Глушакову свою футболку с автографом

Полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков рассказал о подарке от голкипера «Ювентуса» Джанлуиджи Буффона. Об этом он сообщил на своей странице в инстаграме.

«Наши вратари, Артем Ребров, Александр Селихов и Александр Максименко, так и не подарили мне футболку вратаря, о которой я так давно мечтал. Так что пришлось другому человеку презентовать мне форму!» — написал Глушаков под видеообращением Буффона.

Реклама

Голкипер итальянской команды презентовал россиянину свою футболку с автографом.

«Привет, Денис! Я Джиджи Буффон, а этот подарок для тебя. Надеюсь, подарок тебя порадует. Пока-пока!» — сказал Буффон в видеообращении.

Ранее Глушаков в инстаграме показал лысого Комбарова и свои усы.