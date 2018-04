Премьер-министр Канады выразил соболезнования семьям погибших в ДТП хоккеистов

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выразил соболезнования семьям погибших в аварии хоккеистов. Об этом сообщает «Советский спорт».

«Я не могу представить, что чувствуют родители, и мое сердце вместе с теми, кто пострадал от этой ужасной трагедии», — написал Трюдо на своей странице в твиттере.

Ранее сообщалось, что автобус, перевозивший хоккеистов команды «Гумбольдт Бронкос», столкнулся с грузовиком рядом с городом Тисдейл. В результате ДТП несколько спортсменов в возрасте от 16 до 21 года погибли. Матч с «Нипавин Хоукс», на который и направлялся автобус, был отменен.

На данный момент на месте происшествия работают спасательные службы. Полиция и следователи выясняют причины трагедии.

