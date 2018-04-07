Нурмагомедов предложил Макгрегору «разобраться по-мужски» в любом месте

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов в ходе пресс-конференции перед турниром UFC 223 ответил на провокации ирландца Конора Макгрегора и предложил ему выяснить отношения в любое время и в любом месте.

«Надеюсь, Конор решит все свои проблемы. Мы разберемся с ним по-мужски и все решим в клетке или за ней, это не важно. Если он хочет встретиться, пусть просто пришлет место, я приду», — цитирует Нурмагомедова ТАСС.

Ранее сообщалось, что в суде Нью-Йорка завершились слушания по делу Макгрегора, который был задержан за нападение на автобус со спортсменами Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). 5 апреля ирландец устроил беспорядки на арене «Барклайз-центр» в Нью-Йорке, где проходило собрание бойцов UFC. По информации ESPN, Макгрегор был освобожден под залог в размере $50 тысяч.