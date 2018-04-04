ЦСКА сравнял счет в финале Западной конференции против СКА

Московский ЦСКА на своем льду одержал волевую победу над петербургским СКА в четвертом матче финальной серии плей-офф Западной конференции КХЛ. Встреча завершилась со счетом 2:1, сообщает ТАСС.

Счет в матче открыли армейцы с Невы благодаря усилиям Вячеслава Войнова. Равновесие в начале третьего периода восстановил канадский защитник ЦСКА Мэт Робинсон, а спустя две минуты Валерий Ничушкин забросил победную шайбу.

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Счет в серии сравнялся: 2-2. Следующий матч пройдет в Санкт-Петербурге. Игра состоится 6 апреля в 19:30 мск.

КХЛ. Плей-офф. 4-й матч

ЦСКА (Москва) — СКА (Санкт-Петербург) — 2:1 (0:0, 0:1, 2:0)

0:1 — Войнов (Херсли, Шипачев) — 33:30 (5х4),

1:1 — Робинсон (Григоренко, Попов) — 40:37 (4х4),

2:1 — Ничушкин (Андронов) — 42:54