Фигуристка Загитова рассказала о своей личной жизни

Олимпийская чемпионка Игр-2018 в Пхенчхане фигуристка Алина Загитова ответила на вопрос, состоит ли она в отношениях, сообщает ТАСС.

«Нет. Даже не задумывалась об этом. Во-первых, я маленькая. Во-вторых, об этом нужно думать уже после спорта. Сейчас можно только общаться по-дружески и ничего более», — цитирует Загитову официальный сайт Олимпийского комитета России (ОКР).

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