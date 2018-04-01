Российский игрок «Коламбуса» Панарин повторил личный рекорд по очкам в НХЛ
Российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин сделал четыре результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувер Кэнакс», сообщает ТАСС.
Теперь на его счету 51 ассистов и 26 голов в сезоне-2017/18. Таким образом, набрав 77 очков в сезоне, он повторил личный рекорд, установленный в сезоне-2015/16, когда Панарин выступал за «Чикаго Блэкхоукс».
Ранее сообщалось, что «Коламбус» проиграл «Ванкуверу» в овертайме со счетом 4:5.