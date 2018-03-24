Игрок сборной России Кузяев: бразильцы показали нам мастер-класс

Полузащитник сборной России по футболу Далер Кузяев прокомментировал поражение команды в контрольном матче с Бразилией со счетом 0:3. По его словам, пентакампеоны продемонстрировали высокий уровень игры.

«Вчера был интересный матч, на стадионе была хорошая поддержка, а мне было интересно посмотреть на бразильцев, все-таки там много игроков мирового класса, они не разочаровали, как и ожидалось, показали нам мастер-класс. В первом тайме мы хорошо действовали, оборонялись компактно, но во втором тайме появились разрывы, свободные зоны, а бразильцы этим воспользовались», — цитирует Кузяева ТАСС.

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При этом он отметил, что между сборными Бразилии и России отсутствует большой разрыв в классе.

Кузяев не принимал участия в матче из-за травмы. На вопрос о том, сможет ли он сыграть с Франций 27 марта, он ответить не смог.

Ранее сообщалось, что российская сборная проиграла Бразилии с разгромным счетом 0:3.