Гендиректор оргкомитета назвал успешной организацию матча России и Бразилии

Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин назвал успешной организацию контрольного матча между сборными России и Бразилии на стадионе «Лужники». Слова чиновника приводит ТАСС.

«Можем отметить в целом успешную организацию матча Россия — Бразилия. Вход и выход болельщиков со стадиона были проведены на близком к оптимальному уровне — уже через 10 минут чаша арены была пуста, и болельщики без затруднений смогли дойти до ближайших станций метро.

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Оргкомитет традиционно протестировал набор функций: прибытие и отбытие команд, работу волонтеров и службы протокола. Кроме того, на стадионе частично функционировал бесплатный Wi-Fi для зрителей, который будет работать на всех аренах во время чемпионата мира», — сказал Сорокин.

Он также отметил слаженную работу города

Матч завершился поражением сборной России со счетом 0:3.