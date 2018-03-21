Экс-менеджер «Челси» призвал ведущие страны Европы бойкотировать чемпионат мира

Бывший исполнительный директор лондонского «Челси» и «Ливерпуля» Кристиан Парслоу призвал Германию, Испанию и Францию бойкотировать чемпионат мира 2018 года, сообщает «Советский спорт».

«Если три ведущие футбольные державы Европы — Германия, Франция и Испания — решили бы бойкотировать вместе с Англией чемпионат мира — 2018, то это бы снизило популярность турнира», — цитирует Парслоу The Times.

Ранее сообщалось, что министр спорта России Павел Колобков не видит проблемы в бойкоте чемпионат мира президентом Польши.