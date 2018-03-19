«Тампа-Бэй» стала вторым участником плей-офф НХЛ

«Тампа-Бэй Лайтниг» обеспечила себе участие в плей-офф Национальной хоккейной лиги, сообщает ТАСС.

«Анахайм» обыграл «Нью-Джерси Дэвилз», а «Тампа» победила «Эдмонтон» 19 марта.

У команды из Флориды на данный момент 102 очка, у «Дэвилз», располагающихся на восьмой строчке в Восточной конференции, 82 балла. Таким образом «молнии» не опустятся ниже восьмого места, что гарантирует им участие в розыгрыше Кубка Стэнли.

Ранее первым участником плей-офф стал «Нэшвилл».