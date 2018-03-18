29-летний футболист скончался из-за рака легких
Мексиканский нападающий Эсекиель Ороско скончался из-за рака легких, сообщает «Советский спорт».
«Мексиканская футбольная семья будет помнить его храбрецом как на поле, так и за его пределами, а особенно за то, что он был хорошим человеком», — написано в официальном аккаунте мексиканской лиги в твиттере.
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Ороско умер в возрасте 29-ти лет. В своей карьере он играл за такие клубы высшей лиги, как «Некакса», «Ягуарес Чьяпас» и «Атланте», а также «Тапачула» и «Мурсиелагос», выступающие во втором по силе дивизионе Мексике.
Ороско не выходил на поле с 2016 года.
La LIGA MX/ASCENSO MX lamenta el fallecimiento del futbolista Ezequiel Orozco. pic.twitter.com/V4EX49uN2V— LIGA Bancomer MX (@LIGABancomerMX) 16 марта 2018 г.