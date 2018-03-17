Стали известны стартовые составы «Краснодара» и «Уфы» на матч чемпионата России

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов РИА Новости

«Краснодар» и «Уфа» объявили составы на матч 23-го тура чемпионата России, сообщает «Советский спорт».

«Краснодар»: Синицын, Мартынович, Гранквист, Рамирес, Петров, Каборе, Газинский, Мамаев, Шатов, Классон, Смолов.

«Уфа»: Беленов, Никитин, Живоглядов, Табидзе, Йокич, Неделчару, Стоцкий, Пауревич, Обляков, Салатич, Сысуев.

Встреча состоится на арене в Краснодаре. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.