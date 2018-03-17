Стали известны стартовые составы «Краснодара» и «Уфы» на матч чемпионата России
«Краснодар» и «Уфа» объявили составы на матч 23-го тура чемпионата России, сообщает «Советский спорт».
«Краснодар»: Синицын, Мартынович, Гранквист, Рамирес, Петров, Каборе, Газинский, Мамаев, Шатов, Классон, Смолов.
«Уфа»: Беленов, Никитин, Живоглядов, Табидзе, Йокич, Неделчару, Стоцкий, Пауревич, Обляков, Салатич, Сысуев.
Встреча состоится на арене в Краснодаре. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Стартовый состав "горожан" от Игоря Шалимова. Маурисио Перейра пропускает матч из-за перебора желтых карточек. Капитан - Андреас Гранквист.— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 17 марта 2018 г.
В запасе остались: Крицюк (В), Адамов (В), Вандерсон, Лаборде, Жоаозиньо, Грицаенко, Шишкин, Янбаев.#КраснодарУфа pic.twitter.com/j1044V8Fn1