Фигуристка Медведева рассказала о смене гражданства

Российская фигуристка Евгения Медведева прокомментировала информацию о том, что спортсменка намерена сменить гражданство и выступать за другую страну.

«Видимо, люди просто переживают за меня таким образом, и это их эмоциональные посылы. Я очень благодарна всем за повышенное внимание и любовь, но, судя по всему, некоторые всерьез не задумывались о том, что я люблю Россию и буду выступать только за свою страну», — цитирует Медведеву RT.

Ранее СМИ сообщили о желании Медведевой уйти от своего личного тренера Этери Тутберидзе.