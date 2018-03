Австриец Эберхард извинился перед упавшим на последнем подъеме Шипулиным

Австрийский биатлонист Юлиан Эберхард принес извинения россиянину Антону Шипулину после масс-старта на этапе Кубка Мира, сообщает «Советский спорт».

Астриец, пришедший к финишу первым, дождался Шипулина и извинился перед ним.

Ранее российский биатлонист упал на последнем подъеме, но сумел занять третье место в масс-старте.

What a nice gesture by Julian Eberhard to apologise to @AntonShipulin after the incident. pic.twitter.com/iXqAQoOioq