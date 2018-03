Экс-защитник сборной Англии назвал Джонсона «бестолковым дураком»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гари Невилл резко отреагировал на заявление главы МИД Бориса Джонсона о возможном отказе английской команды от участия в чемпионате мира 2018 года, передает «Советский спорт».

«Он бестолковый дурак! Зачем вмешивать сюда футбол?!» — написал Невилл в своем твиттере.

Ранее Джонсон заявил, что Англия может отказаться от участия в мировом первенстве после того, как проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

He's a useless fool !! Why bring football into it? https://t.co/L2wW2wyMcx