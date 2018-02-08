Сборная России одержала первую победу на Олимпиаде

Сборная России по керлингу обыграла Норвегию в матче смешанных команд. Встреча, которая проходила в рамках второго тура олимпийского турнира, завершилась со счетом 4:3, сообщает ТАСС.

В составе российской команды выступают Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий.

В первом туре Брызгалова и Крушельницкий проиграли сборной США.

Следующий матч российские керлингисты проведут против сборной Финляндии 9 февраля, начало встречи в 02:35 мск.

Олимпиада-2018. Керлинг. Смешанные команды. 2 тур

Россия — Норвегия — 4:3