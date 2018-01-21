В Англии обвинили хозяев чемпионата мира — 2022 в подкупе ФИФА

Бывший футбольный чиновник Бонита Мерсиадес в своей книге написал, что телевизионный канал BeIN Sports дал взятку Международной федерации футбола (ФИФА), чтобы увеличить шансы Катара в борьбе за право проведения чемпионата мира — 2022, сообщает RT.

По информации Daily Mail, Мерсиадес указал, что сумма равнялась около $100 млн. Йозеф Блаттер, возглавлявший ФИФА в то время, лично оговаривал цену сделки. В итоге победу одержал Катар.

Ранее экс-чиновник ФИФА рассказал о полученной из Германии взятке.