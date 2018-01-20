Спортсмены из КНДР примут участие в Олимпийских играх 2018 года

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что спортсмены из КНДР примут участие в зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане.

«Рад сообщить, что спортсмены КНДР примут участие в Олимпийских играх», — приводит слова Баха ТАСС.

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22 северокорейских спортсмена примут участие в трех олимпийских дисциплинах.

20 января в штаб-квартире МОК в Лозанне состоялась встреча между представителями КНДР, Южной Кореи, МОК и оргкомитета Игр-2018.

Ранее Бах заявил, что Олимпийские игры 2018 года в Пхенчхане привели к мирному диалогу между КНДР и Южной Кореей.