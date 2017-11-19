«Реал» сыграл вничью с «Атлетико» в матче 12-го тура чемпионата Испании
«Реал» сыграл вничью с мадридским «Атлетико» в матче 12-го тура чемпионата Испании, сообщает «Советский спорт».
Встреча, прошедшая на стадионе «Ванда Метрополитано», завершилась со счетом 0:0.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
После 12 туров «Реал» с 24 очками занимает третье место в таблице чемпионата Испании, «Атлетико» с тем же количеством баллов расположился на четвертой строчке.
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Футбол. Чемпионат Испании. 12-й тур
«Атлетико» (Мадрид) — «Реал» (Мадрид) — 0:0