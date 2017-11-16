Жуков: невыполненные требования дорожной карты не имеют ничего общего с работой РУСАДА

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков на заседании WADA заявил, что невыполненные требования дорожной карты по восстановлению в правах Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не имеют ничего общего с непосредственной деятельностью самого РУСАДА. Его слова цитирует «Р-Спорт».

«Хочу обратить внимание, что требования дорожной карты, которые не выполнены не имеет ничего общего с деятельностью РУСАДА. Это уже какой-то вопрос политический, а не спортивный. Все наши двери открыты для конструктивной работы, мы можем и хотим быть партнерами с WADA, хотим работать вместе и бороться с допингом.

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Очевидно, что ранее внутри РУСАДА, Московской лаборатории и других антидопинговых структур шли серьезные нарушения, но мы отрицаем, что государство участвовало и тем более руководило этим процессом. Могу сказать, что сейчас борьба с допингом в России ведется на уровне, соответствующем самым высоким мировым стандартами эта борьба очень серьезно финансируется. Сейчас ведется расследование, которое должно определить причины, почему в прошлом в нашей системе борьбы с допингом случился сбой», — сказал Жуков.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию заседания.