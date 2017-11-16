Биатлонистка Зайцева подала запрос на индивидуальное рассмотрение дела

Российская биатлонистка Ольга Зайцева, которую обвиняют в манипуляции с допинг-пробами, рассказала, что отправила запрос в Международный союз биатлонистов (IBU) на индивидуальное рассмотрение своего дела. Слова спортсменки цитирует ТАСС.

«Я написала IBU, что хочу, чтобы был личный разбор моего дела. О том, что я заинтересована, а не просто сижу и в тряпочку молчу. Мне пока никто не ответил», — сказала Зайцева.

Ранее стало известно, что Зайцеву обвиняют в махинациях с допинг-пробами во время Игр-2014 в Сочи.