Перерыв

Отправляет команды Юг на отдых! Ничего не создали команды за компенсированную минуту. Ну что же, ведет со счетом 1:0 «Спартак» в Варшаве после потрясающего гола Зелимхана Бакаева. А в параллельном матче тем временем 2:2.