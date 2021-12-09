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Спорт

Решающая битва: «Спартак» забил «Легии». LIVE

Лига Европы. Группа С. 6-й тур. «Легия» — «Спартак». ОНЛАЙН

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Во время матча между ФК «Спартак» (Москва, Россия) и ФК «Легия» (Варшава, Польша)

Во время матча между ФК «Спартак» (Москва, Россия) и ФК «Легия» (Варшава, Польша)

Павел Бедняков/РИА «Новости»
В матче шестого тура Лиги Европы польская «Легия» принимает московский «Спартак». Соперники бьются за продолжение борьбы в еврокубках весной. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Лига Европы. Группа C. 6-й тур
1-й тайм
09 декабря 20:45
Легия
Варшава, Польша
0 : 1
Спартак М
Москва, Россия
17' Бакаев
Стадион «Мейски имени маршала Юзефа Пилсудского», Варшава
Главный судья: Матей Юг (Словения)
1-й тайм

24' Мартинш 26' Жозуэ

44' Слиш

17' Бакаев

34' Промес

2-й тайм
Трансляция
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Перерыв

Отправляет команды Юг на отдых! Ничего не создали команды за компенсированную минуту. Ну что же, ведет со счетом 1:0 «Спартак» в Варшаве после потрясающего гола Зелимхана Бакаева. А в параллельном матче тем временем 2:2.

'45+2

Разыграл «Спартак» угловой, но выбит мяч за пределы штрафной.

'45+1

Минута добавлена к первому тайму. «Спартак» все еще в атаке.

'45

Могло бы быть опасно после штрафного! Жиго сыграл прекрасно, Кофрие готов был замкнуть, но на угловой вынес мяч защитник «Легии».

'44

А у нас еще одна желтая карточка, и снова у «Легии». Слиш предупрежден за фол на Бакаеве, которого он схватил сзади. Срыв атаки.

'43

Снова в атаке «Легия». Но Селихов играет прекрасно, в прыжке забирает он мяч, который летит к нему. Никто из футболистов не претендует.

'41

Разгоняют атаки поляки, и аккуратно, технично, не рискуя, забирает мяч Селихов, чтобы не создать самому себе проблемы.

'39

Атаковала очень опасно «Легия», но сумел совершить отличный перехват Зобнин, отдавая его Бакаеву, но у того не вышел дальнейший пас.

'37

Игнатов отлично разворачивается рядом со штрафной, но решает он перевести атаку в позиционную и отдает пас назад.

'35

Ох, как опасно сейчас был! Игнатов бил по воротам из убойной позиции, но спасает голкипер «Легии», прямо в руки забирает.

'34

Квинси сейчас получает за разговоры с судьей желтую карточку. Очень он недоволен был решением судьи, а Юг был недоволен разговорами.

'33

«Спартак» идет вперед, отодвигает игру от своих ворот, но вот от опасных моментов защита «Легии» сама себя страхует.

'31

Достаточно опасно действует «Легия» последние минуты, разыгрывает угловой. Усиливается давление польской команды.

'29

Пытаются поляки создать что-то в атаке, но ничего не удается, справляется защита «Спартака».

'27

Помощь оказали Умярову, но все в порядке, может он играть.

'26

И еще одна желтая карточка. Жезуэ очень грубо играет против Умярова. Достается ему достаточно сильно, даже локтем прилетает по голове.

'25

Право на угловой получает «Спартак». Промес подает слева, но мяч из штрафной вышибают игроки «Легии».

'24

Мартинш получает первую желтую карточку. Сшибает он Игнатова, и это фол в атаке.

'23

«Спартак» водит игру от своих ворот, начинают забирать мяч под свой контроль. Но пока до реально опасных моментов не доходит, останавливает защита Промеса.

'21

Поляки под давлением все же добираются до удара, который летит в правый угол, но Селихов уверенно забирает его себе. «Легия» продолжает давить.

'19

Поляки продолжают подвозить мяч к своим воротам, рискованно пасуют к своим воротам, но следом рвутся в атаку.

'17

ГОООООООООЛ! Первый же реально опасный момент у «Спартака» завершился голом! Пользуется ошибкой соперника Бакаев, подхватывает мяч и идеально закручивает в ворота!

'15

Больше польская команда сейчас владеет мячом, а правый фланг атаки у «Спартака» пока что совсем не работает.

'13

Айртон бросает из-за боковой. До этого возникает небольшая заминка, о чем-то говорят с судьей спартаковцы.

'11

Вновь «Легия» пошла вперед, но плотно закрыт центр у «Спартака». Достаточно хорошо играет защита российского клуба.

'9

Чуть отодвинул игру «Спартак» от своих ворот, но мяч все равно держится у варшавского клуба. Трибуны, кстати, полные.

'8

Какой момент создает Промес! Летит к нему мяч после блестящего паса от Умярова, но неудачно сыграл Квинси, и мяч летит мимо.

'7

Продолжает атаковать «Легия», и никак не может установить контроль над мячом московский клуб и начать свою атаку. Прижимается команда к своим воротам пока что.

'5

Достаточно грубо играет Зобнин, но обошлось без карточки. Правда, привело к штрафному — и это было опасно! Сразу два игрока бросались на мяч, но Селихов кулаками выбивает мяч.

'3

«Легия» должна играть на победу, и первые минуты показывают настрой команды — поляки пока атакуют больше.

'1

Поляки начали с центра поля, «Спартак» включает в игру Селихова, а следом Кофрие нарушает правила.

'1

Дает Юг свисток! Поехали, матч начался!

20:45

Судит матч сегодня Матей Юг из Словении.

20:43

Команды выходят на поле. «Спартак» сегодня в черной форме! Звучит гимн Лиги Европы.

20:40

Безусловно, сегодня важнейшее значение для турнирной таблицы имеет матч «Наполи» и «Лестера». Команды играют в параллели, их встреча также начнется в 20.45.

20:35

А вот в таком составе с первых минут сыграют хозяева. Сегодня матч проходит в Варшаве. «Легия»: Боруц, Юханссон, Ветескаа, Навроцки, Рибейру, Слиш, Мартинш, Кастрали, Эмрели, Жозуэ, Лукас Лима.

20:30

А теперь к составам команд! Обычно начинают с хозяев, но в первую очередь для нас представляет интерес российский клуб, поэтому начнем с футболистов, которых с первых минут на поле выпускает Руй Витория. Кстати, сообщается, что уже совсем скоро свой пост он все-таки покинет.

«Спартак»: Селихов, Кофрие, Жиго, Джикия, Айртон, Умяров, Зобнин, Мозес, Бакаев, Промес, Игнатов.

20:25

Турнирное положение в группе таково, что «Спартаку» для того, чтобы обеспечить себе евровесну, необходимо не проиграть «Легии». Турнирное положение команд очень плотное — на первом месте идет «Лестер» (восемь баллов), дальше «Спартак» и «Наполи» (по семь очков). польская команда замыкает группу с шестью баллами.

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Во время матча между ФК «Спартак» (Москва, Россия) и ФК «Легия» (Варшава, Польша)

Во время матча между ФК «Спартак» (Москва, Россия) и ФК «Легия» (Варшава, Польша)

Павел Бедняков/РИА «Новости»
20:20

Поединок начнется в 20.45 по московскому времени.

20:15

В решающем матче группы С в Лиге Европы московский «Спартак» играет на выезде против польской «Легии». Встреча начнется в 20.45 мск. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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