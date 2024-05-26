Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Спорт

Матч-утешение: Швеция и Канада разыгрывают бронзу чемпионата мира. LIVE

Хоккей. ЧМ-2024. Матч за третье место. Швеция — Канада. ОНЛАЙН

close
100%
Global Look Press
В матче за бронзовые медали чемпионата мира по хоккею встречаются главные фавориты турнира — сборные Швеции и Канады. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
ЧМ-2024. За 3-е место
Матч не начался
26 мая 16:20
Швеция
0 : 0
Канада
Стадион «О2-Арена», Прага, Чехия
1-й период
2-й период
3-й период
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
16:00

Здравствуйте, уважаемые болельщики! На чемпионате мира по хоккею в Чехии в матче за бронзовые медали встречаются сборные Швеции и Канады, которые считались главными фаворитами турнира. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Появились новые записи
показать
Картина дня
«Нужно участие мировых лидеров»: Зеленский попросил Байдена и Си приехать на «саммит мира»
Зеленский попросил Байдена и Си Цзиньпина приехать на саммит в Швейцарии
Военная операция на Украине, день 823-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 823-й день
В Госдуме объяснили слова премьера Грузии о возвращении Абхазии и Южной Осетии к 2030 году
Шольц выступил против ударов западным оружием по территории России
Премьер Словакии пройдет контрольное обследование после покушения
Катя Лель назвала критерий настоящего мужчины
ЦАХАЛ рассказал о восьми выпущенных из Рафаха ракетах по Израилю
Новости и материалы
Подросток пострадал при взрыве ракеты в Херсонской области
Патриарх Кирилл заявил, что Россия является альтернативой цивилизационного развития
Глава района в Омской области пьяным попал в ДТП, есть пострадавший
В Армении зафиксировали сбои в работе интернета и телефонной связи из-за наводнения
Сикорский сделал неутешительное заявление об оборонной промышленности Европы
Газзаев назвал лучшего тренера РПЛ
Малый бизнес РФ вновь вышел на докризисный уровень экспорта
В Counter-Strike 2 игрокам разрешат брать в руки курицу вместо оружия
Цискаридзе признался в любви Пугачевой
Рублев вышел во второй круг «Ролан Гаррос»
В Брянской области сбили беспилотники Украины
Украинскую армию обвинили в применении химоружия в Харьковской области
В конце мая в московском регионе ожидается до +31 °C
Смолов выразил сожаление из-за упущенного чемпионства в РПЛ
Дочь Юлии Началовой поступает в театральный
В Узбекистане решили освоить $5 млрд российских инвестиций
Ученые выяснили, как заставить печень регенерировать
Названы даты визита делегации США на Тайвань
Все новости
В Италии призвали оказывать помощь Украине, но с осторожностью
Советника губернатора Орловской области задержали
В Черном море заметили американский беспилотник
В Оренбургской области рухнул беспилотник
Эстонский президент пообещал сделать все, чтобы поставить Россию на колени
«Все напарники носят усы»: интервью со звездой «Майора Грома» Александром Сетейкиным
Звезда «Майора Грома» Александр Сетейкин заявил, что боится застрять в одной роли
Рождена для сцены: Анжелике Варум – 55
Очевидец назвал возможную причину мощного пожара на автобазе под Кемерово
«Русских и евреев ненавидят, какой паспорт показывать?» История россиянки, переехавшей в Израиль
Россиянка Анастасия рассказала о переезде в Израиль по учебной программе
«Сдаваться не буду, пусть меня убьют». Сумасшедший чеченец взял заложницу и пострелял в Петербурге
Забаррикадировавшийся в Петербурге Алханов умер после штурма его квартиры
«Убийца эсминцев». На дне Южно-Китайского моря нашли знаменитую подлодку
В Южно-Китайском море обнаружили подлодку США Harder времен Второй мировой войны
У генерала Попова был подельник, но он погиб в зоне СВО. В чем его обвиняют?
«Ъ»: в деле Попова появился еще один генерал, Герой России, погибший в зоне СВО
«Такой потребности нет»: Кремль ответил на слухи о неизбежности новой волны мобилизации
Песков опроверг сообщения о возможности новой волны мобилизации в России
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами