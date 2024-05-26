В матче за бронзовые медали чемпионата мира по хоккею встречаются главные фавориты турнира — сборные Швеции и Канады. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
ЧМ-2024. За 3-е место
Матч не начался
26 мая 16:20
Швеция
0 : 0
Канада
Стадион «О2-Арена», Прага, Чехия
1-й период
2-й период
3-й период
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16:00
Здравствуйте, уважаемые болельщики! На чемпионате мира по хоккею в Чехии в матче за бронзовые медали встречаются сборные Швеции и Канады, которые считались главными фаворитами турнира. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.