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Медведев призвал создать реестр потерь от колониализма и неоколониализма

Медведев: в мире надо создать реестр потерь от колониализма и неоколониализма

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РИА Новости

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости создать реестр потерь, связанных с преступлениями колониальной эпохи и неоколониализма. Об этом пишет ТАСС.

В понедельник, 17 июня, он принял участие в учредительном заседании постоянного комитета антинеоколониального движения «За свободу наций!». Встреча прошла во Владивостоке.

«Реализация на практике вот этой позиции требует создания реестра потерь от преступлений колониальной эпохи и неоколониализма, выплаты возможных компенсаций», — сказал Медведев.

Он подчеркнул, что создание такого реестра — это непростое дело. Наследники «колониальных империй» готовы сделать все ради предотвращения справедливого решения вопросов о выплате компенсаций пострадавшим странам, уточнил заместитель председателя СБ РФ.

При этом в качестве примера Медведев привел недавнее обращение властей Гренады к британскому финансовому регулятору. Руководство страны потребовало от Центрального банка Соединенного королевства предоставить репарации за торговлю рабами в XVIII веке.

Кроме того, заместитель председателя СБ РФ обратил внимание на необходимость расследовать факты легализации полученных преступным путем доходов. В частности, это касается вывода таких средств из стран глобального Юга в западные государства.

Ранее Медведев призвал покончить с метрополиями в процессе формирования нового мирового устройства.

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