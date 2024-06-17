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Песков заявил, что у Путина будет насыщенная неделя

Путин 17 июня заслушает доклад губернатора Московской области Воробьева

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Михаил Климентьев/РИА Новости

В понедельник, 17 июня, президент России Владимир Путин встретится с губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Об этом на брифинге рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Сегодня день рабочих встреч, на докладе губернатор Московской области Воробьев. Также идет подготовка к ряду поездок, неделя обещает быть насыщенной», — сообщил пресс-секретарь президента РФ.

Песков пообещал позднее раскрыть подробности о грядущих поездках Путина.

Накануне стало известно, что президент планирует посетить один из российских регионов. О каком именно субъекте РФ идет речь, не уточнялось.

До этого «Ведомости» со ссылкой на источники в дипломатических кругах сообщили, что Путин в ближайшие недели посетит Северную Корею и Вьетнам. Посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора обратил внимание, что к визиту российского президента в КНДР уже активно готовятся.

Ранее Песков рассказал о точке невозврата в конфликте на Украине.

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