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На Украине хотели поджечь здание Верховной рады, но перепутали его с министерством

«Страна.ua»: в Киеве хотели поджечь здание Рады, перепутали его с министерством

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РИА Новости

Военнослужащий нацгвардии Украины бросил два коктейля Молотова в здание министерства аграрной политики страны, стремясь поджечь здание Верховной рады. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на источники.

«Военнослужащий Национальной гвардии Украины сегодня в 05:15 подошел к зданию Министерства аграрной политики и бросил в него два коктейля Молотова. После задержания он заявил, что хотел поджечь здание Верховной Рады, но перепутал адрес и само здание», — сообщили источники издания.

О мотивах военнослужащего не сообщается.

До этого бывший депутат Верховной рады Украины Тарас Черновол заявил, что офис президента страны Владимира Зеленского активно чистит его личные аккаунты от негативных комментариев граждан, потому что боится упоминаний о его нелегитимности.

Ранее украинцев возмутила шутка о тонущих уклонистах.

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