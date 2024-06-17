Россияне рассказали, сколько готовы платить за мобильную связь и интернет

Почти половина опрошенных россиян (49%) в среднем платят до 600 руб. в месяц за мобильную связь и интернет. 54% респондентов хотели бы платить до 400 руб. за связь. Это следует из опроса, проведенного ВТБ и банком «Открытие». Результаты есть у «Газеты.Ru».

30% опрошенных расходуют на связь от 600 руб. до 1 тыс. руб. в месяц, а 21% — свыше 1 тыс. руб. Всего 8% респондентов назвали траты на связь в размере 600 руб. комфортными, около 30% таковыми сочли сумму в 800 руб., 11% — более 800 руб., 3% — до 1 тыс. руб.

Самые большие расходы на связь — у жителей Москвы и Московской области, а также Северного Кавказа — 30% из них назвали суммы более 1 тыс. руб. В Уральском и Северо-Западном регионах более популярны недорогие тарифы (31%) — до 200 руб. или 400 руб. В среднем такие тарифы выбирают 24% опрошенных, а за 1 тыс. руб. и более — 23%.

49% россиян платят за себя и кого-то из членов семьи, почти столько же — 47% — только за себя. 5% респондентов расходы оплачивают родственники или работодатель.

53% участников исследования назвали дорогой тарифный план и наличие более выгодного предложения в качестве основного повода сменить оператора. Для 22% критично низкое качество связи, для 15% — медленный интернет, а для 7% — спам-звонки. Самыми важными услугами провайдеров и операторов россияне сочли гигабайты интернета, минуты звонков, трафик в мессенджерах, доступ в музыкальные и видео-сервисы, а также домашний интернет.

Опрос проводился среди россиян в возрасте от 18 до 60 лет. В нем приняли участие 1500 жителей городов с населением свыше 100 тыс. человек.

Ранее в ЦБ рассказали, как мошенники обманывают россиян под видом соцработников.