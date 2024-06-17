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Появились подробности о здоровье замминистра обороны Иванова

Mash: арестованный замминистра обороны Иванов сильно похудел в СИЗО

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Арестованный по делу о получении крупной взятки заместитель министра обороны Тимур Иванов сильно похудел в следственном изоляторе. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что военный содержится в двухместной камере с телевизором, у него есть сосед.

Адвокат Иванова рассказал, что экс-чиновник читает много классической литературы. За все время ареста к нему не допустили семью.

20 июня на заседании суда прокурор будет ходатайствовать о продлении меры пресечения Иванова. На нем будут просить, чтобы в СИЗО пустили хотя бы мать военного.

21 мая стало известно об аресте экс-командующего 58-й армией Ивана Попова. Его подозревают в краже металлоконструкций для фронта. Перед этим суд арестовал экс-замминистра обороны РФ Тимура Иванова и начальника Главного управления кадров Минобороны Юрия Кузнецова, которых подозревают во взяточничестве. 23 мая по схожему обвинению был арестован начальник главного управления связи ВС РФ генерал Вадим Шамарин.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в российском оборонном ведомстве проводится борьба с коррупцией.

Ранее адвокат заявил, что замминистра обороны Иванов может выйти по УДО.

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