В Минвостокразвития назвали «союз служителей» альтернативой бизнесу на Дальнем Востоке

Для развития Дальнего Востока необходимо привлекать не бизнес, а «союз служителей и созидателей», который будет мотивировать гордость, а не только прибыль. Такое мнение высказал глава Минвостокразвития Алексей Чекунков в статье для РБК.

По его мнению, Россия живет при «патриотическом социализме». Он считает, что в стране высокий уровень социальной поддержки всех групп населения со стороны государства и высокий уровень консолидации общества вокруг государственных приоритетов, а «сугубо капиталистические механизмы... в нашем контексте сбоят».

«Отсюда необходимость новых ролевых моделей служителей и созидателей для ускорения развития с учетом особенностей нашей истории, географии и менталитета», — пишет он.

Чекунов считает, что для того, чтобы победить рыночное предпринимательство в международной конкурентной борьбе нужно три принципа: соревновательность, справедливость и культура.

Глава Минвостокразвития утверждает, что плавное замещение рыночных предпринимателей и «неэффективных гос-корп-менеджеров» созидателями возможно, если направить долговой капитал в «созидательные проекты, согласованные государством». Союз служителей и созидателей, который будет оплачен «более смело используемым госдолгом», добавил он.

Ранее глава Минвостокразвития обозначил примерные сроки строительства моста на Сахалин.