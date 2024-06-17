В Кремле ответили на слова Кулебы об участии РФ в конференции по Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что следующий саммит по Украине должен привести к завершению конфликта, и на это мероприятие пригласят Россию.
Журналисты попросили представителя Кремля рассказать, при каком условии РФ может принять участие в подобном мероприятии.
«Подход российской стороны вполне прозрачен и последователен, все хорошо его знают, в том числе и господин Кулеба», — сказал Песков.
По его словам, этот подход был изложен на встрече президента РФ Владимира Путина с руководством МИД РФ.
Глава украинского МИД ранее отметил, что настанет момент, когда Киеву нужно будет говорить с Москвой.
Президент Швейцарии Виола Амхерд заявляла, что мирный процесс по Украине невообразим без участия России.
14 июня Путин в ходе встречи с руководством российского МИД назвал условия для начала переговоров по урегулированию украинского кризиса.
Президент РФ отметил, что украинские власти должны отказаться от вступления страны в НАТО и закрепить ее безъядерный статус. Вместе с этим российский лидер потребовал признать Республику Крым и еще четыре региона частью РФ.
Ранее Нарышкин сообщил, к чему приведет отказ Киева от предложенных Путиным условий мира.