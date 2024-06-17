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В Шебекино отменили ракетную опасность

МЧС объявило об отмене ракетной опасности в Шебекино Белгородской области

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Shutterstock/AyhanTuranMenekay

В городе Шебекино и Шебекинском городском округе в Белгородской области отменили ракетную опасность. Об этом сообщила региональная пресс-служба МЧС.

Режим действовал менее 10 минут.

До этого временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что на территории региона объявили ракетную опасность.

На этом фоне врио главы региона призвал граждан, которые в данный момент находятся дома, пройти в помещения без окон со сплошными стенами. В частности, он рекомендовал укрыться в кладовой или коридоре.

Также губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщал, что в регионе была объявлена опасность атаки БПЛА.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков днем 16 июня сообщил, что несколько населенных пунктов региона подверглись атаке беспилотников Вооруженных сил Украины.

Ранее «Газета.Ru» перечислила пять правил выживания в Белгороде.

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