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Дефицит бюджета на 2024 год увеличен

Комитет Госдумы одобрил поправки об увеличении дефицита бюджета РФ на 2024 год

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил поправки об увеличении дефицита бюджета РФ на 2024 год. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что показатели на плановый период 2025 и 2026 годов остаются неизменными. Законопроект предусматривает увеличение дефицита бюджета РФ на 2024 год.

По данным агентства, инициатором внесения поправок стало правительство РФ. Ожидается, что Госдума рассмотрит законопроект на заседании 20 июня.

До этого Минфин РФ сообщал, что дефицит федерального бюджета России по итогам января-мая 2024 года составил 983 млрд руб., или 0,5% прогнозного ВВП.

Данные отражают эффективное исполнение бюджета в рамках параметров структурного дефицита, установленных законом, отметили в Минфине.

Доходы бюджета за пять месяцев выросли на 45,5% в годовом выражении до 14,29 трлн руб., в то время как расходы увеличились на 18,9% — до 15,27 трлн.

Ранее сообщалось, что доходы бюджета РФ от нефти и газа упали на четверть из-за санкций.

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