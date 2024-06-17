В Госдуме объяснили стрельбу на Евро-2024 наркотиками

Депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что инцидент со стрельбой в фан-зоне чемпионата Европы 2024 года в Гамбурге стал возможен благодаря немецкому законодательству. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

Инцидент произошел 16 июня недалеко от фан-зоны в Гамбурге, в квартале Санкт-Паули. По предварительным данным, мужчина угрожал сотрудникам полиции киркой и зажигательным устройством. Полицейские были вынуждены применить огнестрельное оружие.

«После того как они разрешили курить легкие наркотики, чего еще можно было ожидать? Безусловно, у них будут сложности. Это их жизнь, пускай сами разбираются. Ключевое, что у нас подобное невозможно», — заявила Журова.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и пропустят предстоящий чемпионат Европы.

Ранее албанцы потроллили итальянцев перед матчем на Евро-2024, сломав пополам спагетти.