Без шансов: Хачанов разгромно проиграл Алькарасу

ВСЕ. Не достает Хачанов мяч из угла. Объективно, Алькарас был на несколько порядков сильнее. Итоговый счет — 6:0, 6:2 в пользу испанца. Увы, Карен завершает борьбу — на турнире не осталось россиян. «Газета.Ru» заканчивает трансляцию, оставайтесь с нами!
Укороченным на укороченный отвечает Хачанов, но Алькарас затем заряжает пушку под заднюю. 0:30.
В угол кладет Карен мяч, Алькарас не дотягивается. 30:40. Первый брейк-пойнт у Хачанова в матче.
Карен не попал в пустой угол и отдал свою подачу. 2-3. Четвертый брейк в матче оформляет Алькарас.
Цирковое шоу устроили соперники. Алькарас укоротил, Хачанов успел, Карлос донгал мяч на задней и спиной к оппоненту пробил себе под ногами в корт. Но в итоге в сетку попал испанец, 15:0.
Карен принимает в коридор и проигрывает гейм. 2-2. Что ж, может быть, на своей подаче получится вновь выйти вперед? Вроде начало получаться.
Хачанов срывает прием, счет в партии становится 1-1. Непохоже, чтобы выигранный гейм что-то поменял в сознании Карена. Пока он играет так же неровно, как и в первом сете.
С трудом принимает Карен, мяч летит по высокой дуге, и Карлос влет отправляет его в пустой угол. 30:0.
Не удался Алькарасу укороченный с хафкорта, он попал в сетку, и Карен наконец-то выиграл гейм. Долго же пришлось этого ждать. 1-0.
Казалось бы, пусть Алькарас и принял в корт, но он был в невыгодном положении, Карен мог бить в угол. Но россиянин играет бесхитростно, точно в соперника, а следующим ударом попадает в коридор. 30:30.
Вновь подарок сопернику от Хачанова. Непонятно, зачем он вышел к сетке, и испанец отправил мяч у Карена над головой в корт. 0-5, это разгром.
Мастер-класс по спринту от Алькараса. По всему корту успел достать мячи и взял очко у сетки. 30:40.
Из удобной позиции Карен попадает в сетку. 30:30. Очень много невынужденных ошибок у россиянина.
Еще один гейм берет Алькарас. У Карена ничего не получается, пока и близко не видно, за счет чего он мог бы переломить ход матча. 0-4.
Накануне, проиграв в двух сетах аргентинцу Франсиско Серундоло, выбыл из борьбы Андрей Рублев. А сегодня все тот же Серундоло на тай-брейке взял верх над Асланом Карацевым. Таким образом, Хачанов — единственный из россиян, кто еще может побороться за победу на турнире. Но соперник у него крайне сложный.