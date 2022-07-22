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Спорт

Без шансов: Хачанов разгромно проиграл Алькарасу

Хачанов потерпел разгромное поражение от Алькараса на турнире в Гамбурге

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Карен Хачанов

Карен Хачанов

Александар Джорович/РИА «Новости»
В четвертьфинале турнира АТР 500 в Гамбурге Карен Хачанов играл с испанцем Карлосом Алькарасом и потерпел разгромное поражение со счетом 0:6, 2:6. После его вылета в турнирной сетке не осталось россиян. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию матча.
Трансляция
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19:09

ВСЕ. Не достает Хачанов мяч из угла. Объективно, Алькарас был на несколько порядков сильнее. Итоговый счет — 6:0, 6:2 в пользу испанца. Увы, Карен завершает борьбу — на турнире не осталось россиян. «Газета.Ru» заканчивает трансляцию, оставайтесь с нами!

19:08

Оставляет Карлос оппоненту призрачную надежду, попадая в сетку. 40:30.

19:08

Еще одно очко берет испанец, двойной матчбол. 40:15.

19:07

От сетки вколачивает мяч в корт Карлос. 30:15.

19:07

Алькарас ошибается по длине, 15:15. С трибун доносится одинокий возглас по-русски: «Молодец!»

19:06

19:03

Отлично принимает Алькарас, Карен даже не дернулся. 2-5, испанец подает на матч.

19:03

Хачанов ошибается по длине, вновь преимущество у испанца.

19:02

Обводит Карен соперника, вышедшего на хафкорт, отыгрывает тройной брейк-пойнт и уравнивает.

19:01

В коридор попадает Алькарас, 30:40.

19:00

Карлос принимает в аут, но у него остается двойной брейк-пойнт. 15:40. Ровно час идет матч.

19:00

Испанец ловит соперника на противоходе, 0:40.

18:59

Укороченным на укороченный отвечает Хачанов, но Алькарас затем заряжает пушку под заднюю. 0:30.

18:58

Карен бьет в сетку, 0:15.

18:57

Ударом в угол Карлос забирает этот гейм, россиянин проигрывает в сете 2-4.

18:57

Хачанов принимает за боковую, вновь больше.

18:57

Алькарас играет в сетку, ровно.

18:56

В коридор бьет Карен, больше.

18:55

Ударом в боковую с хафкорта Карлос уравнивает.

18:54

В угол кладет Карен мяч, Алькарас не дотягивается. 30:40. Первый брейк-пойнт у Хачанова в матче.

18:53

У сетки россиянин переиграл оппонента, 30:30.

18:53

Карен принимает за заднюю линию, 30:15.

18:52

Ударом в противоход Карлос отыгрывает очко. 15:15.

18:52

Не смог испанец с близкого расстояния перекинуть сетку, 0:15.

18:50

Карен не попал в пустой угол и отдал свою подачу. 2-3. Четвертый брейк в матче оформляет Алькарас.

18:49

Вот теперь испанец не промахнулся и зарядил под боковую. 30:40.

18:48

Алькарас пробил в коридор и сам удивился такой нелепой ошибке. 30:30.

18:47

Теперь в сетку попадает Карен: 15:30.

18:47

Аут у Хачанова, 15:15.

18:46

Цирковое шоу устроили соперники. Алькарас укоротил, Хачанов успел, Карлос донгал мяч на задней и спиной к оппоненту пробил себе под ногами в корт. Но в итоге в сетку попал испанец, 15:0.

18:45

Карен принимает в коридор и проигрывает гейм. 2-2. Что ж, может быть, на своей подаче получится вновь выйти вперед? Вроде начало получаться.

18:45

Классно укоротил Карлос. 40:30.

18:44

Отлично в боковую уложил мяч Хачанов, 30:30.

18:43

Теперь уверенно испанец отвечает на прием, удар без шансов для Карена. 30:15.

18:43

Хорошо принимает россиянин, Алькарас отвечает в сетку. 15:15.

18:42

Из угла тащит мяч Карлос, Хачанов срывает удар. 15:0.

18:39

Испанец принял в сетку, и второй гейм берет Карен. 2-1.

18:39

Россиянин от задней линии укоротил в сетку. 40:15.

18:39

Карен хорошо вышел к сетке и пробил в пустой квадрат, 40:0.

18:38

Загонял Карен оппонента по корту, еще один аут от Алькараса. 30:0.

18:38

За заднюю принимает Алькарас, 15:0.

18:37

Хачанов срывает прием, счет в партии становится 1-1. Непохоже, чтобы выигранный гейм что-то поменял в сознании Карена. Пока он играет так же неровно, как и в первом сете.

18:36

А вот сейчас без шансов для соперника Карлос пробил под боковую. 40:30.

18:36

Карлос бил в противоход, но попал в аут. Начал больше ошибаться испанский спортсмен. 30:30.

18:35

Алькарас бьет за пределы корта, 30:15.

18:34

С трудом принимает Карен, мяч летит по высокой дуге, и Карлос влет отправляет его в пустой угол. 30:0.

18:34

Хачанов бьет за заднюю, 15:0 на подаче испанца.

18:33

Не удался Алькарасу укороченный с хафкорта, он попал в сетку, и Карен наконец-то выиграл гейм. Долго же пришлось этого ждать. 1-0.

18:32

Аут у испанца, больше.

18:32

Карен бьет в аут по длине, ровно.

18:31

Смэш с хафкорта от Хачанова, 40:30.

18:30

Казалось бы, пусть Алькарас и принял в корт, но он был в невыгодном положении, Карен мог бить в угол. Но россиянин играет бесхитростно, точно в соперника, а следующим ударом попадает в коридор. 30:30.

18:30

Карлос ошибается на приеме, 30:15.

18:29

Аут у россиянина, 15:15.

18:29

Срывает удар Алькарас, Карен берет первый мяч на своей подаче во втором сете. 15:0.

18:28

Показательная статистика первого сета.

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18:26

Карен принимает в коридор и всухую проигрывает первый сет. 0:1 в матче.

18:26

От сетки коротко играет Алькарас, 40:0.

18:25

Теперь прием в сетку, 30:0.

18:25

Россиянин принимает в аут, 15:0 на подаче Карлоса на сет.

18:22

Вновь подарок сопернику от Хачанова. Непонятно, зачем он вышел к сетке, и испанец отправил мяч у Карена над головой в корт. 0-5, это разгром.

18:22

Мастер-класс по спринту от Алькараса. По всему корту успел достать мячи и взял очко у сетки. 30:40.

18:21

Из удобной позиции Карен попадает в сетку. 30:30. Очень много невынужденных ошибок у россиянина.

18:21

Двойная ошибка у Хачанова, 30:15.

18:20

Из другого угла вытаскивает Алькарас мяч, но отбивает за заднюю. 30:0.

18:20

Хороший удар в угол от Хачанова, Карлос не успел. 15:0.

18:19

Еще один гейм берет Алькарас. У Карена ничего не получается, пока и близко не видно, за счет чего он мог бы переломить ход матча. 0-4.

18:18

Загонял Карлос россиянина по углам, в итоге Хачанов ободом сорвал мяч. 40:15.

18:18

Испанец ошибается по длине, 30:15.

18:17

Карен достал мяч из угла, но — аут. 30:0.

18:17

Очередной гейм начинается с удара Хачанова за боковую, 15:0 на подаче Алькараса.

18:14

Аут, Карен сам отдал свою подачу сопернику. 0-3.

18:13

Блестяще укорачивает Алькарас, Хачанов никак не успевал. Брейк-пойнт.

18:12

Карлос уравнивает еще одной свечой — в этот раз в корт.

18:12

Алькарас вешает свечу за заднюю линию, больше.

18:11

Не справляется испанец с приемом, ровно.

18:11

Алькарас принимает в аут, 30:40.

18:11

Вновь за пределы корта бьет Карен, 15:40.

18:10

Алькатрас отправляет мяч в аут, 15:30.

18:09

Двойная ошибка, 0:30.

18:09

Карен вышел к сетке и получил мяч за спину. 0:15.

18:08

Еще один аут, и россиянин проигрывает уже 0-2.

18:07

Аут по длине у Хачанова, 40:15.

18:07

Карлос с близкого расстояния попал в сетку, 30:15.

18:06

Ударом под заднюю берет еще одно очко испанец. 30:0.

18:05

Хачанов ошибается у сетки и бьет в коридор. 15:0.

18:04

Алькарас бьет в боковую и брейкует в первом же гейме. 0-1, Карен уступает.

18:03

Аут у Карлоса, 30:40.

18:03

Карен попадает в сетку, 15:40.

18:02

У сетки Алькатрас переигрывает соперника, 15:30.

18:01

За заднюю линию бьет испанец, 15:15.

18:01

Уступает первое очко Карен. 0:15.

18:00

Начали! Хачанов на подаче.

17:56

Уже вышли на разминку соперники.

17:55

Накануне, проиграв в двух сетах аргентинцу Франсиско Серундоло, выбыл из борьбы Андрей Рублев. А сегодня все тот же Серундоло на тай-брейке взял верх над Асланом Карацевым. Таким образом, Хачанов — единственный из россиян, кто еще может побороться за победу на турнире. Но соперник у него крайне сложный.

17:50

Встреча должна начаться в 18:00 мск.

17:45

Добрый день, уважаемые любители тенниса! Единственный оставшийся россиянин в сетке турнира АТР 500 в Гамбурге Карен Хачанов в четвертьфинале играет с испанцем Карлосом Алькарасом. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию матча.

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