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Спорт

Обыграть юного гения: Непомнящий сражается с Фируджей на турнире претендентов. LIVE

Шахматы. Турнир претендентов. 4-й тур. Ян Непомнящий — Алиреза Фируджа. ОНЛАЙН

В матче четвертого тура турнира претендентов по шахматам россиянин Ян Непомнящий встречается с 19-летним французом иранского происхождения Алирезой Фируджей. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка.
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
16:07

После небольших раздумий от Непомнящего серия довольно быстрых ходов: Непомнящий сделал свою рокировку, Фируджа двинул коня на d7, дальше та самая пешка на g4 от россиянина и пешка на b5 в ответ от Фируджи. Ну а затем пешки форсировали еще по клетке у обоих.

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16:04

Непомнящий двинул ферзя на d2, а Фируджа ответил короткой рокировкой! Француз не испугался хода пешки на g4. Интересно.

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100%
16:02

Очень быстрое начало. Вариант Мигеля Найдорфа на доске сейчас.

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100%
16:00

Сегодня Непомнящий играет белыми. И первые ходы уже сделаны. Намечается сицилианская защита.

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100%
15:55

Предыдцущий тур получился миролюбивым: все четыре партии завершились вничью. В том числе сражение Яна Непомнящего с Теймуром Раджабовым. Россиянин играл черными.

15:50

Турнирная таблица.

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100%
15:45

Добрый день, уважаемые любители шахмат. «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию матч Турнира претендентов между россиянином Яном Непомнящим и французом Алирезом Фируджей.

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