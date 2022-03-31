Российские и белорусские биатлонисты бегут смешанную эстафету на ЧР. LIVE

11:43

Резцова из ХМАО-Югра-1 на первое место вырывается после второй стрельбы, напомним. На второй строчке идет сборная Красноярска, замыкает тройку Удмуртия. Они отстают от Резцовой на 8 секунд. ХМАО-Югра-2 на четвертом месте с отставанием в 20 секунд. Новосибирск с полуминутным отставанием на пятом месте. А вот Беларуские спортсмены отстали уже серьезно.