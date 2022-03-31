Российские и белорусские биатлонисты бегут смешанную эстафету на ЧР. LIVE

Гербулова из Красноярска 5 из 5. Она на 24 секунды от Каплиной отстает. Белоруссия-1 на третьей строчке. За Белоруссию Анна Сола на втором этапе бежит. Но на минуту Сола от лидера отстает.
Каплина закрывает 5 из 5, Хмао-Югра-1 сохраняет лидерство в гонке. Гербулова из Красноярска вторая (+16,1), Гаврилова их ХМАО-Югра-2 и Знакова из Удмуртии отстают на 40 секунд. Остальные уже в минуте от лидера.
Резцова из ХМАО-Югра-1 на первое место вырывается после второй стрельбы, напомним. На второй строчке идет сборная Красноярска, замыкает тройку Удмуртия. Они отстают от Резцовой на 8 секунд. ХМАО-Югра-2 на четвертом месте с отставанием в 20 секунд. Новосибирск с полуминутным отставанием на пятом месте. А вот Беларуские спортсмены отстали уже серьезно.
Белоруска Леценко вырывается после первой стрельбы на первое место. Кулакова из Красноярского края на второй позиции, Ленькова, представляющая Новосибирскую область замыкает тройку сильнейших. Но пока десять сборных идут практически вровень. Кристина Резцова также не отстает.
Плотно бегут спортсмены. Пока никто не отстает, но и в отрыв никто не убежал. Все должно поменяться после первой стрельбы.
Старт-лист
1. Тюменская область-1 (Татьяна Акимова, Ольга Мощенкова, Вячеслав Малеев, Александр Логинов)
2. Беларусь-1 (Ирина Лещенко, Анна Сола, Дмитрий Лазовский, Никита Лобастов)
3. Башкортостан (Мария Дубровская, Карина Бахтина, Антон Бабиков, Эдуард Латыпов)
4. ХМАО-Югра-1 (Кристина Резцова, Елизавета Каплина, Михаил Бурундуков, Семен Сучилов)
5. Удмуртия (Ульяна Нигматуллина, Илона Знакова, Александр Поварницын, Ильназ Мухамедзянов)
6. Санкт-Петербург (Анна Старовойтова, Анна Тинякова, Евгений Фадеев, Василий Томшин)
7. Новосибирская область (Софья Ленькова, Анна Никулина, Роман Еремин, Даниил Серохвостов)
8. ЯНАО (Резеда Сибгатуллина, Кристина Токарева, Алексей Чулев, Дмитрий Абашев)
9. Красноярский край (Екатерина Кулакова, Наталья Гербулова, Данил Мальцев, Михаил Айкинский)
10. Московская область (Юлия Дроздова, Анастасия Гореева, Михаил Первушин, Кирилл Стрельцов)
11. ПФО (Вера Румянцева, Анна Кунаева, Даниил Усов, Александр Бектуганов)
12. Беларусь-2 (Аделина Сабитова, Юлия Ковалевская, Степан Данилов, Иван Тулатин)
13. ХМАО-Югра-2 (Екатерина Носкова, Владислава Гаврилова, Алексей Вагин, Никита Поршнев)
14. Тюменская область-2 (Ксения Шнейдер, Мария Кретова, Игорь Шетько, Андрей Вьюхин)
15. ХМАО-Югра-3 (Ксения Довгая, Алина Кудисова, Дмитрий Иванов, Вадим Филимонов)