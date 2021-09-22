Ученица Тутберидзе Петросян выиграла короткую программу на этапе Гран-при в Любляне

Ну что же, вот такое турнирное положение оказалось у нас после короткой программы на юниорском этапе Гран-при в Любляне. Аделия Петросян лидирует, Софья Самоделкина — четвертая.
Ставит она в начало двойной аксель и не докручивает его. На двойном флипе тоже допускает помарки. Очень задорно выступила фигуристка под очень задорную музыку.
Не очень уверенно, но получился у фигуристки двойной аксель. А вот с тройного лутца, который должен был идти в каскаде, она упала. С тройного флипа также было падение.
Каскад тройной лутц + двойной тулуп ставит она первым, но не очень удачно приземляется с первого прыжка, но удается прикрепить второй. Следом падение случается у фигуристки с тройного флипа. Да и в целом с очень большим количеством помарок выступила спортсменка.
Двойной флип у нее чистый получился. Тройной риттбергер + двойной тулуп с помарками вышел, к сожалению. А в конце еще и с двойного акселя падает спорстменка.
Двойной аксель чистый, тройной лутц + двойной тулуп тоже удается отлично. Очень хорошее и уверенное выступление продемонстрировала венгерская фигуристка.
За свой прокат Ким получает достаточно высокий балл — 70,83. Это второе место, значит, Самоделкина смещается на четвертое.
Отличный тройной флип удался кореянке, двойной аксель тоже в плюсе. Потрясающий заход на каскад тройной лутц + тройной тулуп, и сами элементы удались отлично.
А вот имена шестерых фигуристок, которым довелось закрывать короткую программу в Любляне.
Итак, перед заключительной разминкой турнирное положение следующее. Две наши фигуристки продолжают лидировать.
Пошла фигуристка на каскад из двух тройных тулупов и выполнила его чисто. Тройной флип вышел высоким и красивым. Аксель только в один оборот вышел.
Тройной лутц + двойной тулуп не удается, с тройным флипом тоже возникают проблемы. Двойной аксель выходит у нее лучше, но тоже с небольшой помаркой.
Тройной флип с грубой ошибкой у фигуристки выходит. С двойного акселя неудачно приземляется — пусть не совсем падение, но касается рукой льда.
В самое начало программы ставит фигуристка двойной аксель и справляется с ним. Каскад тройной тулуп + двойной тулуп тоже удается неплохо, а вот ошибка на тройном флипе привела к падению.
Каскад тройной сальхов + двойной тулуп с помарками получилось, а при тройном флипе неудачное приземление продемонстрировала фигуристка. А вот двойной аксель вышел чистым.
Результат после четырех разминок таков. Две российские фигуристки — в тройке лидеров.
Двойной аксель выполняет чисто, а вот приземление с тройного лутца не удается совершенно. Из-за этого она не смогла прицепить к нему второй прыжок и сделать каскад. После приземления с тройного флипа фигуристка касается руками льда. Совсем не задалось у нее выступление.
Слабоватая программа у спортсменки, но выложилась она на пределе своих сил. Судьи ставят 29,44 балла.
С неудачного двойного акселя начинает она, да и каскад двойной лутц + двойной тулуп тоже не самый лучший выходит. Двойной флип с недокрутом.
Двойной аксель и тройной флип чисто удаются ученице Этери Тутберидзе. Тройной лутц + тройной тулуп в каскаде тоже великолепно исполняет фигуристка. Отличные у нее оценки за технику, хоть и не выше лидера.
Тройной сальхов + двойной тулуп с помарками выходит у турчанки, а вот двойной аксель неплох. Флип выходит только в два оборота с недокрутом.
Чистый тройной флип демонстрирует кореянка, следом ей удается двойной аксель. А вот каскад с тройным лутцем сорван. Обидно.
А вот кто выступит в четвертой группе. Все наше внимание приковано к Аделии Петросян.
Высоко, красиво прыгает она двойной аксель. На вторую часть программы оставила она каскад, но упала после тройного сальхова. А одиночный флип получился в один оборот.
И сразу же — тройной флип чистый! Да и двойной аксель не подвел. Каскад тройной лутц + тройной тулуп тоже судьи плюсуют. Весьма неплохо для бельгийской спортсменки.
Прекрасный чистый двойной аксель, а вот каскад тройной тулуп + двойной тулуп с помарками вышел. Двойной флип тоже хорошо получился.
Тройной лутц + двойной тулуп очень хорошо удается фигуристке, да и двойной аксель в плюсе. А вот тройной флип судьи минусуют.
С весьма уверенного каскада тройной тулуп + тройной тулуп начинает чешская фигуристка, но вот тройной флип ей не удается — падает. А аксель выходит только в один оборот.
Чистый, высокий каскад тройной лутц + тройной тулуп у нее получается, а следом отличный тройной флип, да и двойной аксель тоже в плюсе.
Уверенно исполняет фигуристка первый прыжок в тройной тулуп + тройной тулуп, но вот со второго элемента падает. Зато двойной аксель у нее чистым получается.
С неудачного каскада начинает фигуристка — тройной лутц + двойной тулуп. Двойной флип зато чистым выходит у нее, а вот аксель в два оборота судьи минусуют.
Откровенно стоит сказать, что хоть и под зажигательную музыку, но весьма слабое выступление. Судьи дают румынке — 25,82 балла.
Падает с двойного флипа румынка, очень обидно, а следом еще одно падение — с двойного акселя. Каскад тоже не удается — первый прыжок только лутц в один оборот.
Очень уверенно начинает спортсменка с тройного флипа, а следом идет чистый двойной аксель. Тройной лутц + тройной тулуп — тоже получается отлично.
Двойной аксель с помаркой, а следом и каскад срывает — падает с тройного сальхова. Двойной флип у словенки неплохо получается.
Не получается у нее аксель, да и каскал двойной лутц + двойной риттбергер тоже минусуют судьи.
С уверенного тройного флипа начала канадка, а потом и каскад тройной тулуп + тройной тулуп вышел хоть и не без помарок, но без грубых ошибок. И весьма уверенный двойной аксель демонстрирует канадка.
Очень красиво начала фигуристка — с двойного акселя. А вот на каскаде тройной лутц + тройной тулуп возникли небольшие сложности с первым прыжком, но второй элемент она все же прицепила. А следом обидно упала с тройного флипа.
Сложилась не идеально чисто у Софьи программа, но гораздо лучше, чем недавно это было в Красноярске. Судьи оценивают прокат в 65.56 балла.
Тройной аксель + двойной тулуп в каскаде не очень удался девушке, зато двойной аксель она исполнила замечательно, как и тройной флип.
А Софья Самоделкина выступит не просто в первой группе, она откроет прокаты! И первая разминочная группа уже на льду.
Добрый день, уважаемые любители фигурного катания! «Газета.Ru» приглашает вас на текстовую онлайн-трансляцию короткой программы среди девушек на этапе юниорской серии Гран-при в Любляне. На соревнованиях выступит ученица Этери Тутберидзе Аделия Петросян, также все ждут проката Софьи Самоделкиной, которая может прыгнуть тройной аксель.