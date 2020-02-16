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Догнать норвежку: Юрлова-Перхт бьется за медаль. LIVE

Чемпионат мира по биатлону. Женщины. Гонка преследования 10 км. ОНЛАЙН

В итальянском Антхольце проходит чемпионат мира по биатлону. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию женской гонки преследования на 10 км.
Трансляция
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14:55

Погода в Антхольце сегодня непонятная: температура плюсовая, ветер изменчивый, солнечно. Территорию вокруг стадиона заметно развезло на грязь. Но трасса вроде как готова отлично.

14:50

В прошлом году, несмотря на победу Анастасии Кузьминой в спринте, гонку преследования выиграла немка Денизе Херрман. В этом году немецкая биатлонистка финишировала пятой в спринте, однако показала при этом лучший ход.

14:45

Гонку преследования откроет норвежка Марте Рёйселанд, выигравшая спринт. За ней с отставанием в семь секунд стартует американка Сюзан Данкли. Еще через 14 секунд на трассу выйдет Луция Харватова из Чехии.

14:40

Россию в гонке преследования представят все четыре биатлонистки, выступившие ранее в спринте. Екатерина Юрлова-Перхт стартует 21-й, Светлана Миронова — 38-й, Лариса Куклина — 48-й, а Ирина Старых — 53-й.

14:35

Начало гонки запланировано на 15.00 мск.

14:30

Здравствуйте, уважаемые любители биатлона. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция женской гонки преследования на чемпионате мира в Антхольце.