Вторая медаль: Логинов взял бронзу в пасьюте

Ну что, Логинову не удалось в пасьюте развить успех спринта, но он стал третьим и выиграл бронзу — вторую медаль России на этом чемпионате мира, что очень приятно. Ну а Йоханнес Бо, похоже, растратил слишком много энергии, жалуясь на то, какой Александр плохой, и не выдержал борьбы с французом Эмельеном Жакеленом за победу на финишном круге. Спасибо, что были с нами и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.