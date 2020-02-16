Вторая медаль: Логинов взял бронзу в пасьюте

Ну что, Логинову не удалось в пасьюте развить успех спринта, но он стал третьим и выиграл бронзу — вторую медаль России на этом чемпионате мира, что очень приятно. Ну а Йоханнес Бо, похоже, растратил слишком много энергии, жалуясь на то, какой Александр плохой, и не выдержал борьбы с французом Эмельеном Жакеленом за победу на финишном круге. Спасибо, что были с нами и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.
Гараничев — 34-й (3 промаха), Поршнев — 39-й (5), Елисеев — 55-й (7).
Кроме Логинова, наших нет в топ-20.
Дальше Тарьей Бо, Кентен Фийон-Майе, Симон Дестье, Феликс Ляйтнер и Ветле Шостад Кристиансен замыкает десятку.
Фуркад — четвертый, Пайффер — пятый.
Неужели не было сил у Бо? Сам пропустил француза вперед, не попытался оторваться на последнем круге, а в итоге Жакелен очень уверенно взял лучшую траекторию и не позволил обладателю Кубка мира подобраться к себе! Логинов спокойно финишировал третьим.
ЭМЕЛЬЕН ЖАКЕЛЕН!!!
Логинов так до 14,5 секунд сократил отставание даже.
В подъем пошли работать. Впереди Жакелен, но его Бо сам пропустил.
У Жакелена и Бо будет спринт! Просто в сюрпляс встают на спуске!
Жакелен держится всего в 0,3 секунды от Бо. Логинов теряет шансы на золото, уступая уже 17,7. Фуркад проигрывает лидеру 43 секунды ровно. Не угрожает нашей бронзе.
Положение лидеров. Отдельно стоит отметить радостный визг трибун после единственного промаха Александра...
Фуркад четвертый: +34,6. Почти наверняка у Логинова будет медаль, но хотелось бы не бронзу все же...
Третьим убегает Логинов, отставая на 8,7 секунд от синхронно ушедших на последний отрезок лидеров.
Жакелен и Бо-младший отстрелялись вместе чисто! У Фуркада круг.
Четвертый рубеж: один промах у Логинова, который снова очень быстро отработал!
Жакелен не приближается, но приближается Йоханнес, который уже догнал и даже перегнал француза, отставая на +12,6. Фуркад только четвертый. Очень многое решит четвертый рубеж!
Еще кружок для Фийон-Майе не мешает тому быть в десятке. Положение после третьей стрельбы.
Тарьей Бо точен, но проигрывает почти минуту — +51,7. Дальше ровно в минуте чисто сработавший Пайффер.
На этот раз и Йоханнес Бо чисто отстрелялся. Он всего в 25 секундах позади на третьем месте. Это очень опасно. И Фуркад, кстати, сразу за ним!
Третий рубеж: опять шикарно пять из пяти оттарабанил Логинов! Фуркад тоже стрелял быстро, но убежал на круг! Точен Жакелен, он уходит вторым.
5,5 секунд осталось от отрыва Логинова перед третьим рубежом. А вот Жакелен не приближается и даже чуточку отстал еще. Он в 15 секундах позади.
Снова немножко сокращает отставание Фуркад. Те же +8,4 на первой отсечке после рубежа.
У Поршнева один штрафной круг опять.
Фийон-Майе, кстати, на этот раз работает чисто, но остается за пределамми десятки. У Елисеева два промаха.
Пятерка лидеров. Остальные очень далеко уже.
Прибежавший на рубеж третьим Йоханнес Бо еще на штрафной круг ушел, а вот Жакелен чист, и он снова третий.
Второй рубеж: Логинов традиционно быстро стреляет и снова чисто! Фуркад стреляет медленнее, но тоже все попадает.
Сокращает Фуркад постепенно отставание, но +8,4 есть по-прежнему.
Топ-20 после первого рубежа.
Оба Бо с кругами! К сожалению, Елисеев и Поршнев по промаху допустили.
Фуркад работает чисто и убегает в 12,4 секундах позади Логинова. Третий — Жакелен, который тоже сработал чисто.
Первый рубеж: Логинов стреляет чисто, а Фийон-Майе убегает на ЧЕТЫРЕ штрафных круга!
Расклад перед первым рубежом.
Очень хорошо стартовал Фийон-Майе, у которого красная майка лидера в зачете пасьютов этого сезона. Уже догнал Александра фактически.
Фуркад и братья Бо уже едут паровозиком, локомотивом которого пока является француз. Отстают на 18 секунд от лидера. Ну а Фийон-Майе до +5,1 секунды сократил отставание.
Лидеры убежали на дистанцию, а теперь стартовал и отстающий от Логинова на 1:09 и имеющий 12-й номер Матвей Елисеев.
Старт дан!
Вчерашняя победа Александра Логинова в спринте всколыхнула мировую биатлонную общественность и просто подорвала норвежскую прессу. Сейчас наш биатлонист уже сутки живет в режиме ненависти недоброжелателей. У него 7-секундный задел от Фийона-Майе, 20-секундный от Фуркада и 23-24-секундный от братьев Бо. Будет непросто, но Александру по силам выиграть как минимум медаль.
Старт-лист: 1. Александр Логинов (Россия) 2. Кентен Фийон-Майе (Франция) 3. Мартен Фуркад (Франция) 4. Тарьей Бо (Норвегия) 5. Йоханнес Бо (Норвегия) 6. Эмельен Жакелен (Франция) 7. Арнд Пайффер (Германия) 8. Филипп Хорн (Германия) 9. Феликс Лейтнер (Австрия) 10. Дмитрий Пидручный (Украина) 11. Себастьян Самуэльссон (Швеция) 12. Матвей Елисеев (Россия) 13. Мартин Отченаш (Словакия) 14. Бенедикт Долль (Германия) 15. Антон Смольский (Белоруссия) ...17. Тимофей Лапшин (Южная Корея) 18. Симон Дестье (Франция) ...22. Никита Поршнев (Россия) ...33. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) 34. Флоран Клод (Франция) 35. Эрленд Овренг Бьонтегорд (Норвегия) ...39. Михал Крчмарж (Чехия) ...56. Евгений Гараничев (Россия)
Начало гонки запланировано на 17.15 мск.
Здравствуйте, уважаемые любители биатлона. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция мужской гонки преследования на чемпионате мира в Антхольце.