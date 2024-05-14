Минфин не планирует отменять бюджетное правило

Министерство финансов России не планирует отменять бюджетное правило, поскольку оно позволяет прогнозировать устойчивость бюджета в условиях санкций. Об этом заявил кандидат на должность министра финансов РФ Антон Силуанов, передает РИА Новости.

По действующему бюджетному правилу Минфин направляет в Фонд национального благосостояния допдоходы бюджета от экспорта нефти и газа.

«Бюджетные правила зарекомендовали себя с положительной стороны, мы считаем необходимым продолжить эту практику формирования устойчивого, сбалансированного бюджета», — сказал он.

Силуанов отметил, что бюджетное правило никем не навязано РФ. По его словам, оно позволяет прогнозировать бюджетные расходы и обеспечивать стабильность, устойчивость бюджета.

«Мы зависим от различных внешних факторов, будь то колебания внешнеэкономической конъюнктуры, или санкции и ограничения. Бюджетные правила позволяют нам обеспечить стабильность, устойчивость бюджета, формирование в случае хорошей конъюнктуры запасов на периоды, когда мы сталкиваемся с вызовами и сложностями», — добавил Силуанов.

До этого сообщалось, что дефицит бюджета РФ за период с января по апрель 2024 года предварительно составил 1,484 трлн руб.

Ранее Минфин предложил оптимизацию правил расходования бюджета.