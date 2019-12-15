«Озверели от злобы»: куда зашел конфликт Плющенко и Тутберидзе

До чемпионата России — одного из самых ответственных стартов сезона, по итогам которого будет сформирован состав сборной на чемпионат Европы, — остается меньше двух недель, а в фигурном катании разразился едва ли не самый громкий скандал со времен ухода Евгении Медведевой от Этери Тутберидзе. Последняя, кстати, приняла участие и в новом витке «околофигурки».

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Причина скандала

Приостановка карьеры Алины Загитовой открыла настоящий ящик Пандоры из комментариев известных представителей спорта, и некоторые из них оказались довольно жесткими.

Татьяна Тарасова заявила, что совершенно не верит в возможное возвращение олимпийской чемпионки в спорт, а также посетовала на то, что ее карьера ограничилась «тремя программами» (видимо, тут образно имелись в виду три сезона на взрослом уровне).

«Вернется Алина или нет — глупый вопрос, надежды юношей питают. Конечно, она не вернется, я так думаю.

Надеюсь, она найдет себя, ей предстоит очень интересная творческая жизнь. Она же пошла не на улицу, она пошла в шоу. А мы будем иметь возможность видеть ее раз в год. Но мне жаль, что только тремя программами измеряется продолжительность спортивной жизни олимпийской чемпионки.

Она еще маленькая и не научилась врать, мы поняли, о чем она говорит, мы ее услышали»,

— цитировал Тарасову ТАСС.

Судя по всему, в комментарии содержался намек на то, что в группе Тутберидзе якобы выжимают спортсменов без остатка, из-за чего те довольно рано заканчивают соревноваться.

Также специалист сравнила Загитову с 20-летней Евгенией Медведевой и почти 23-летней Елизаветой Туктамышевой, которые продолжают активную карьеру в спорте и разучивают четверные прыжки. Очевидно, что сравнение получилось не в пользу 17-летней олимпийской чемпионки, но Тарасова заключила, что уважает «мнение Алины».

Евгений Плющенко пошел чуть дальше и предположил, что Загитова могла взять паузу, чтобы определиться с новым тренерским штабом, поскольку ей требуется больше персонального внимания, которое ее нынешние наставники якобы не способны предоставить.

«Думаю, что пауза в выступлениях Алиной взята в том числе и для того, чтобы определиться с тренерами. Я этот вариант не убираю — Алине нужно внимание, достойное олимпийской чемпионки, ей нужно уделять куда больше времени»,

— подчеркнул Плющенко.

Учитывая, что двукратный олимпийский чемпион ведет тренерскую деятельность в собственной академии, такое заявление можно было расценить как недвусмысленный намек.

Также Плющенко отметил, что для полноценного возвращения Загитовой жизненно необходимо выучить четверные прыжки.

«Алина видит наших спортсменок с их четверными прыжками, ей сейчас тяжело с ними соревноваться. Нужно самой уметь прыгать квад, и она может его освоить, главное — не опускать руки и продолжать тренироваться. Все остальное для победы у нее есть — потрясающий артистизм, скольжение и другие необходимые качества для успеха», — заключил Плющенко.

В целом чемпион Турина-2006 использовал вполне корректный тон, однако сам смысл высказываний — особенно о смене тренерского штаба и недостатке внимания — вывел из себя наставников Загитовой.

Этери Тутберидзе, Даниил Глейхенгауз и Сергей Дудаков составили пост в Instagram-аккаунте Team Tutberidze, где очень жестко прошлись по персоне двукратного олимпийского чемпиона.

Евгений получил обвинения в желании «купить готовых спортсменов» (то есть заполучить таланты в свою академию за деньги), в попытках переманить Загитову путем очернения нынешних тренеров в ее глазах и в том, что он сам абсолютно несостоятелен как тренер и якобы не посещает тренировочный процесс в собственной академии.

Досталось и Тарасовой, но без серьезного перехода на личности. В основном штаб Тутберидзе был недоволен тем, что она позволяла себе много критиковать Загитову в ходе карьеры, и советовал ей впредь меньше обращать внимания на других фигуристов Хрустального.

Ответная реакция

Тарасова, очевидно, приняла этот пост близко к сердцу и наотрез отказалась говорить что-либо в ответ, послав к черту журналистов «всех вместе взятых» в комментарии «Говорит Москва».

А вот Плющенко, чья репутация может серьезно пострадать из-за серьезных обвинений, промолчать просто не мог и набрал объемный ответ в своем Instagram.

Прежде всего, двукратный олимпийский чемпион посетовал на то, что все вопросы можно было решить лично, созвонившись, однако штаб Тутберидзе принял решение перевести разборки в публичное пространство.

При этом Плющенко отметил, что понимает степень расстройства наставников, поскольку уход Загитовой стал для них ударом как с человеческой точки зрения, так и с деловой (намек на то, что с призовых и контрактов своего спортсмена тренер получает определенную долю).

А затем последовал первый панчлайн: Плющенко заявил, что Тутберидзе якобы настаивает на том, чтобы ее называли тренером, хотя на самом деле является лишь «менеджером».

«Понимаю, что Алина для вас как спортивного менеджера приносила ощутимый доход. Вы же настаиваете на том, чтобы все профессионалы вас называли тренером, потому что всю техническую прыжковую составляющую ставит Сергей Дудаков», — указал фигурист.

Плющенко также открестился от попыток «купить» каких-либо спортсменов и Загитову в том числе.

«Я никогда не пытался «заманить» к себе Алину, тем более «унижая вас» в ее глазах. Если бы я хотел кого-то переманивать, то, поверьте, моего авторитета и ресурсов хватило бы на целую «Плющенко-тим», с хорошими зарплатами и большими спонсорскими контрактами, но пока есть только «тим-Тутберидзе», — отметил спортсмен.

Затем последовал второй громкий тезис: якобы Тутберидзе не заботилась о Загитовой как о личности, воспринимая ее лишь как средство для завоевания наград.

«Уж не знаю, по каким причинам (возможно, нехватка внимания, сопереживания — спортсмены ведь тоже люди, и им тоже порой нужно доброе человеческое отношение именно как к людям, а не как к машинам по выколачиванию результата), но Алина сама несколько раз просила меня на шоу в Японии что-то подсказать.

Я дал ей лишь несколько сугубо профессиональных советов, когда она считала, что находится в определенном тупике. В том числе осваивать четверные прыжки. Странно, что целый штаб не принимал во внимание тренды современного спорта», — удивился Плющенко.

Также двукратный олимпийский чемпион сообщил, что многие воспитанники Тутберидзе переходят в его академию, что должно хорошо характеризовать его как тренера.

«Они делают это совершенно добровольно. Почему? Не потому, что я «не воспитал ни одного своего спортсмена», как размашисто вы расписываете в своем «ответе Чемберлену»?

Спасибо, конечно, за совет «посещать тренировочный процесс». Если для вас, как для менеджера, живущего за счет спортсменов, это, видимо, действительно актуальная тема, то спешу доложить: я тренирую почти каждый день, и, если вы хотите посмотреть, то добро пожаловать. Не жалко подучить и вас, поделиться опытом», — съязвил Плющенко.

И последний панчлайн: Тутберидзе берет уже проявивших себя спортсменов и якобы никого не вырастила сама.

«Напомните мне, кстати, кого вы воспитали с нуля? Может быть, Сашу Трусову или Камилу Валиеву, Алену Косторную или Аню Щербакову? Олимпийских чемпионок Юлию Липницкую или Алину Загитову?

Ведь всем известно, что «Тутберидзе-тим» берет только готовых детей с тройными прыжками, чтобы излишне не париться. В переманивании вам, конечно, равных нет», — подытожил Евгений.

Тутберидзе не стала записывать ответную речь и лишь выложила в своем Instagram стихотворение Марины Цветаевой «Проста моя осанка», в котором говорится о беспросветном одиночестве. Кажется, все участники данной перепалки уже сами жалеют о разгоревшемся скандале.

Как вообще дошло до таких разборок именно между Тутберидзе и Плющенко — довольно любопытный вопрос, учитывая, что Евгений всегда публично поддерживал учениц Этери, и после финала Гран-при, например, посвятил им пост в соцсетях, назвав девочек «уникальными».

Та же Тарасова нередко высказывалась об ученицах Тутберидзе критически, но такого заряда в свою сторону не получила. Судя по всему, у отношений Тутберидзе и Плющенко была скрытая сторона, о которой до недавнего времени никому не было известно.

Реакция со стороны

Тренер, который привел Плющенко ко всем вершинам в карьере, Алексей Мишин призвал прекратить вражду в фигурном катании.

«Когда же у людей появится чувство собственного достоинства? Чтобы высказываться по-человечески и тактично. Меня просят, чтобы я выразил свое мнение о словесных баталиях. Делают заявления Тарасова, Плющенко, тренерский штаб Тутберидзе. Не хочу в это вмешиваться.

Люди играют в пинг-понг шариками из шоколадного джема. Чем меньше люди будут комментировать, чем быстрее все утихнет, тем здоровее будет наш вид спорта. Уже озверели от злобы.

Хочу пожелать тем, кто во все это вовлечен: займитесь самоочищением, тогда и фигурное катание будет чище, — цитирует Мишина «Спорт день за днем». — А то творится что-то невообразимое вокруг нашего вида спорта».

Его поддержал олимпийский чемпион Сочи-2014 Максим Траньков, посвятивший в соцсетях целый пост тому, как испортилось фигурное катание с обретением популярности.

«Мое сердце разбито, потому что мой спорт, призванный дарить добро и эстетическое удовольствие, превратился в мусорную яму ненависти и буллинга.

Я попытался убежать от этого год назад, после чемпионата России, вернулся год спустя в надежде, что улеглось, но все стало еще хуже. Теперь осталось только синхронное катание, вид в который раковые клетки фанатства еще не пустили свои метастазы», — заявил Траньков.

Алексей Ягудин, напротив, поставил лайк жесткому обращению штаба Тутберидзе к Плющенко и Тарасовой, которая, кстати, привела его к золоту Олимпиады в Солт-Лейк-Сити 2002 года. За эту отметку «Мне нравится» ему даже пришлось отвечать перед фанатами.

«После Вашего лайка плевка Тутберидзе в адрес Татьяны Анатольевны у меня просто не осталось слов. Алексей, как вы могли?!!

Вы не только не заступились, но еще и поддержали организаторов ее травли! Остается только надеяться, что Татьяна Анатольевна об этом не узнает. Но я все равно не могу в такое поверить. Алексей, ну как так?!» — написала пользователь Марина Чернова в комментариях под последним постом в профиле Ягудина.

«Ну в жизни есть место для открытий», — меланхолично отреагировал чемпион.

Наконец, российская фигуристка Елизавета Худайбердиева сравнила разгоревшиеся страсти с сериалом.

«Ну и «Игра престолов». Саня, выпускай драконов!» — написала спортсменка в комментариях к посту Плющенко, видимо, обращаясь к Трусовой, которая выступает в произвольной программе этого сезона в образе Дейнерис Таргариен.

В каком моральном состоянии подойдут к чемпионату России фигуристки Хрустального и их наставники, остается только догадываться, но пока что буря даже не думает утихать.