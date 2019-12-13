«Говорила об уходе уже 1,5 года»: Загитова приостановила карьеру

Алина Загитова объявила о приостановке профессиональной карьеры в эфире Первого канала.

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«Олимпийская чемпионка приостанавливает свое участие в соревнованиях. Она попросила сказать об этом в эфире слово в слово», — заявил ведущий в начале программы, а затем предоставил слово самой фигуристке.

Вот ее монолог:

«Я никуда не ухожу, но не буду участвовать в чемпионате России, который состоится скоро в Красноярске.

Я сразу хочу пояснить, что без отбора не претендую ни на чемпионат Европы, ни на чемпионат мира, потому что всегда отбиралась на старты только по спортивному принципу.

В предстоящем сезоне меня больше не увидят на турнирах, но я буду участвовать в шоу и продолжу ходить на тренировки в Хрустальный.

Думаю, это даже хорошо, потому что

я буду искать себя, учить новые элементы и новые заходы на прыжки.

Остаюсь месте с моими тренерами, с которыми мы прошли долгий путь, Олимпиаду… Я благодарна им, Федерации фигурного катания на коньках России, болельщикам, моей семье. Мы делаем все это вместе.

Почему я ухожу? Наверное, потому что у меня сейчас все есть в жизни, но всегда ведь должно чего-то не хватать. Поэтому я хочу, чтобы ко мне вернулось то мое состояние, когда я чувствую, что хочу выходить на старты.

Когда я начинала тренироваться после Игр-2018 и надо было вкатывать новые программы, было очень сложно. В эти моменты мне уже хотелось закончить, но я понимала, что фигурное катание мне нравится. Такое смешанное чувство... Это был сложный период.

В этом сезоне было точно так же. Мне помогали тренеры, находили нужные слова, мотивировали.

Я даже писала расписку сама себе перед тем, как поехать на чемпионат мира – 2019, что обязуюсь кататься хорошо и делать все, от меня зависящее, чтобы выступить. Я сдержала слово, это было моей мотивацией.

Сейчас же я пока не готова писать расписку, потому что все, что я пишу, я выполняю. К чемпионату России я пока не готова.

Ушла ли я, потому что проиграла в финале Гран-при? Отвечу людям, которые так считают, что я уже выиграла все, что можно.

И, наверное, уже все доказала. После Олимпиады я победила еще на чемпионате мира, и этим все сказано.

Почему не стала учить четверные прыжки? Их надо учить в более юном возрасте.

Да, мне лишь 17 лет, но наш спорт быстро молодеет. Мне надо было учить четверные еще перед Олимпиадой, но тогда был риск травмы, и я могла бы не поехать на Игры. На тот момент было достаточно моего арсенала прыжков, а потом я начала взрослеть, пошла раскоординация, и главным было сохранить все прыжки в чистом, хорошем виде. Удержать все, что я сейчас имею.

Есть ли у меня сейчас конфликт с тренерским штабом? Нет. Это моя семья в спорте. Все, что мы прошли вместе, только мы знаем.

Мы преодолели сложности, были и радостные моменты. Никуда уходить от них не собираюсь. Мы продолжаем вместе работать.

Вернусь ли я? А я никуда не уходила. Остаюсь с болельщиками, тренерами. Также буду тренироваться. Может, и не в том же режиме, но буду приходить на занятия.

Что дальше? Подготовка к шоу Татьяны Навки, где я исполняю роль Спящей красавицы.

Что со школой? У меня ЕГЭ. Готовлюсь к нему. Сдавать буду русский, математику и биологию, потом пойду в институт. Скорее всего, буду заканчивать спортивный вуз, потому что вся моя жизнь крутится вокруг спорта. Планирую учиться на тренера.

Благодарю школу «Самбо-70», где учителя занимаются со мной отдельно и по скайпу. Когда у меня был ОГЭ в девятом классе в олимпийский сезон, то я ходила только на тренировки и не училась вообще. Учителя занимались со мной даже в каникулы, чтобы наверстать все.

В этом сезоне я исполняла короткую программу под композицию «Me Voy», что в переводе с испанского означает «Я ухожу»? Эта песня выражает то состояние, которое у меня было в начале сезона. Когда мне нашли эту музыку, я согласилась, потому что хорошо чувствовала ее. Думаю, у меня неплохо получилось передать этот образ».

Свой комментарий в эфире дала и Тутберидзе.

«Это решение, к сожалению, не пришло случайно. Алина уже порядка полутора лет озвучивала его, так что это не является неожиданностью.

Те полтора года, которые она продолжала соревноваться и бороться за звание лучшей спортсменки в мире, у нас к ней была просьба как к ответственному взрослому человеку – продолжать.

Но она просила еще летом: «Дайте мне паузу, я хочу сама прийти к решению о том, что хочу соревноваться дальше».

Алина очень красиво катается, она сама красива на льду, поэтому мы пытались убедить ее продолжить выступать.

Мне почему-то кажется, что она без этого все равно не сможет. Но ей нужно самой прийти к этому, без уговоров. Понять, что она хочет продолжать.

Алина не приостанавливает тренировок, чтобы можно было потом вернуться. Но мы дали ей возможность принять решение о временном уходе, чтобы побыстрее понять, что она соскучилась и хочет вернуться обратно».

Слухи о том, что олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 собирается покинуть профессиональный спорт, начали ходить еще с лета, когда вместо привычно насыщенной подготовки к сезону девушка участвовала во множестве шоу, долго не объявляла о новых программах и в итоге поставила их только в перерыве между поездками на выступления.

Было ясно, что фигуристка уже по-другому строит свои планы, ориентируясь больше на коммерческие обязательства, чем на подготовку к суперсложному сезону, в котором на взрослый уровень выходили Александра Трусова, Анна Щербакова и Алена Косторная.

И Загитову было совсем не сложно понять: она уже выиграла все возможные турниры — Олимпийские игры, чемпионат России, Европы и мира, финал Гран-при… Как найти в такой ситуации мотивацию для запредельной пахоты на льду и разучивания четверных прыжков или тройного акселя, без которых просто невозможно бороться с новым поколением учениц Этери Тутберидзе?

Сама чемпионка мира также признавалась, что тренеры уже не заставляют ее заниматься так, как раньше.

«Знаете, после Олимпиады-2018 я была уставшей, но заставляла себя тренироваться. Сейчас я этого не делаю, и мои тренеры меня не заставляют. Они говорят: «Хочешь — занимайся». И все»,

— рассказывала спортсменка в интервью РИА «Новости».

Алина в открытую заявляла, что собирается соревноваться просто в свое удовольствие, совершенно не думая о медалях.

После поражения на этапе Гран-при во Франции, где она уступила 20 баллов Косторной, Загитова даже в шутку возмутилась тем, что некоторые люди пытались ее утешить:

«С чего мне вообще расстраиваться? Я ведь 150 раз уже говорила, что место для меня не важно. Это вообще не стимул для меня сейчас».

Однако оказалось, что даже если медали не являются главным стимулом, то их отсутствие все же мешает получать удовольствие от выступлений, к которому стремилась Загитова.

Так, после провальной короткой программы на этапе Гран-при в Японии, которая поставила под угрозу попадание на пьедестал, у девушки в глазах стояли слезы. Несмотря на все уверения в том, что она катается только для себя, было очевидно, что чемпионку это серьезно задело.

А в финале Гран-при, когда Загитова слабо прокатала произвольную программу и заняла последнее, шестое место, она резко встала и ушла из зоны kiss and cry, ни слова не ответив Тутберидзе, которая начала ей что-то мягко говорить.

Впереди — чемпионат России, где определится состав сборной страны (три первых места), который отправится на чемпионат Европы и мира. И практически очевидно, что в него войдут Трусова, Косторная и Щербакова.

Еще одно потенциальное поражение и роль статиста на турнире — все это было явно не для олимпийской чемпионки.

Внезапная травма

Слухи о приостановке карьеры чемпионки стали еще настойчивее, когда Загитова снялась с показательных выступлений в финале Гран-при. Девушка вышла в зону kiss and cry перед своим номером и объявила, что не будет выступать из-за «неудачного падения с прыжка в произвольной программе».

При этом в глазах у нее стояли слезы — весьма эмоциональная реакция для рядового снятия с шоу в мерах предосторожности. Сколько еще таких гала-концертов после соревнований будет в ее карьере?

Вполне возможно, что больше ни одного. Может быть, в тот момент Загитова мысленно прощалась с серией Гран-при, профессиональными турнирами и их атмосферой. Уходя с арены, она утирала слезы.

Заявления сестры Тутберидзе

После финала Гран-при поклонники Загитовой принялись писать обеспокоенные комментарии в профиле Тутберидзе, на что тренер, естественно, не реагировала.

Однако, когда наставница выложила фотографию со своими сестрами, отметив их профили, фанаты перешли на страницу к одной из них — Марине Хоффман — и начали писать уже там.

Родственница Тутберидзе решила ответить встревоженным болельщикам, но ее комментарии лишь подлили масла в огонь.

«Есть проблема в фигуристах, которые теряют мотивацию, потому что уже все заработали! Об этом подумайте! Ее спортсмены взлетают очень высоко и зарабатывают за один-два сезона больше, чем мы за всю жизнь! И какая мотивация у них дальше? — защищала Хоффман свою сестру. — Не надо копаться в дебрях психологии, списывать на пубертат или проблемы с тренерским штабом.

Нет никаких проблем, кроме лени, нежелания и расслабона. Чтобы выигрывать, надо соблюдать режим и тренироваться!

Отвечаю всем: Этери дает всем равные шансы, хочешь стартовать — стартуй, отговаривать тоже не в ее правилах. Это спорт, у всех должен быть шанс, а кто и как им распорядится — это уже личное отношение каждого. Девочки, которые уже чего-то достигли, должны тренироваться и соблюдать режим на равных, если хотят продолжать. Может быть, они должны тренироваться и больше, если хотят быть конкурентоспособными, спорт не стоит на месте».

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Неудивительно, что после таких заявлений человека, близкого к Тутберидзе, фанаты решили, что отношение тренерского штаба к Загитовой изменилось не в самую лучшую сторону и что она действительно решила уйти.

Хэппи энд

Однако, как сообщила чемпионка в эфире телеканала, с тренерским штабом у нее все хорошо, тренировки она продолжит и пока оставляет для себя возможность вернуться в профессиональный спорт. Но даже если этого не произойдет, жалеть фигуристке не о чем.

Загитова выиграла все, что можно. На юниорском уровне она побеждала на чемпионате мира, на этапах и в финале Гран-при, на Европейском юношеском Олимпийском фестивале.

В первый же сезон на взрослом уровне она взяла золото чемпионата Европы, финала Гран-при и Олимпийских игр, а на второй год завоевала последний недостающий трофей — медаль высшей пробы на чемпионате мира.

Пожалуй, единственный штрих, который мог бы сделать ее карьеру еще красивее, — это пафосный уход сразу после того ЧМ в Сайтаме. Но Загитова подарила любителям фигурного катания еще две изумительных программы сезона-2019/20 — «Me Voy» и «Клеопатра», которые в ее отсутствие теперь явно будут пересматриваться не один раз.