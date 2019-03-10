Застрелена полицией: чемпион мира по боксу потерял мать

Мать непобежденного чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) во втором среднем весе (до 76 кг) Калеба Планта была застрелена заместителем шерифа.

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Как сообщает BoxingScene, инцидент произошел в американском округе Читэм — графстве, расположенном в штате Теннесси. В момент трагедии служба скорой медицинской помощи доставляла 51-летнюю Бэт Плант в лечебное учреждение.

Во время перевозки женщина внезапно достала нож, что в США приравнивается к угрозе жизни.

Водитель кареты скорой помощи тут же остановился и вызвал полицию. Когда представители правоохранительных органов были на месте, пожилая женщина начала размахивать ножом перед заместителем шерифа. В действиях Плант страж правопорядка увидел угрозу и застрелил ее.

В настоящее время ведется расследование и устанавливаются все детали случившегося. В данный момент пока не обнародована информация о том, по какой причине Бэт Плант была госпитализирована.

С именем боксера Планта связана еще одна, не менее грустная история. 13 января Калеб завоевал титул чемпиона мира по версии IBF в поединке против Хосе Ускатеги и отправился на могилу своей дочери.

Ребенок спортсмена ушел из жизни, прожив всего 19 месяцев. После посещения кладбища, где покоится дочь, атлет выложил фотографию с лежащим на могиле чемпионским поясом в твиттере:

«Отец всегда должен сдерживать данное своему ребенку обещание. И это только начало», — написал Плант.

A father should always keep his promise to his child. This is just the start Punkin. pic.twitter.com/kTr1HHEmfO — CalebPlant (@SweetHandsPlant) 1 февраля 2019 г.

Говоря об убийстве гражданина полицейским, нельзя не вспомнить случай, произошедший летом 2017 года в американском Миннеаполисе.

Тогда прибывший на место происшествия патрульный застрелил австралийку, которая и вызвала полицию. Джастин Дэмонд вышла пообщаться со стражами порядка, и спустя несколько минут разговора сидевший на пассажирском сиденье полицейский выстрелил в женщину.

Девушка не дожила до свадьбы всего месяц.

«Мы потеряли своего близкого человека и хотим узнать правду. Мы хотим понять, что происходило с Джастин в последние моменты перед ее убийством. Гибель Джастин — это огромная потеря для всех, кто ее знал», — взывал тогда к СМИ жених погибшей.

Как стало известно позднее, полицейского зовут Мухамед Нур, и он является выходцем из Сомали. О предъявлении ему обвинений до сих пор ничего неизвестно.

Проблема так называемой «самообороны полицейскими» не теряет актуальности в США. Введение обязательных нательных камер у патрульных и частые громкие новости о злоупотреблении полномочиями не исправляют ситуацию.

Только за половину 2017 года американскими стражами порядка были убиты 492 человека, причем 27 из них были безоружны.

Стоит отметить, что новость о матери Планта далеко не последняя трагедия в мире спорта за последнее время.

Так, российские лыжники Олег Старков, Александр Ерофеев и Кирилл Юнисов погибли в ДТП в Литве по дороге на чемпионат мира по лыжным гонкам, где собирались поболеть за национальную сборную страны.

Происшествие случилось 27 февраля в результате лобового столкновения с грузовиком. Старков и Юнисов погибли на месте, а самый старший из компании — 52-летний Ерофеев — скончался уже в больнице.

Помимо чемпионата мира по лыжным гонкам в австрийском Зеефельде, друзья собирались заехать на лыжный марафон серии Euroloppet и принять в нем участие.

Также накануне трагедия случилась в поселке Шамхал под Махачкалой, где на вагоне поезда заживо сгорел подросток.

Как сообщила «Лезги газета», мальчик шел с вечерней тренировки домой и, желая сократить дорогу, решил направиться через железнодорожные пути. Однако на том месте около двух недель стояли вагоны —

юный атлет не захотел пройти через поезд в местах сцепки и взобрался на крышу транспорта. В момент, когда он оказался наверху, произошло короткое замыкание. Мальчика охватило пламя. От полученных травм он умер.

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