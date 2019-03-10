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Застрелена полицией: чемпион мира по боксу потерял мать

Мать чемпиона мира по боксу была застрелена заместителем шерифа

Известный американский боксер Калеб Плант пережил потерю еще одного близкого человека. После смерти маленькой дочери на спортсмена обрушилось убийство матери, которая была застрелена заместителем шерифа.

Мать непобежденного чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) во втором среднем весе (до 76 кг) Калеба Планта была застрелена заместителем шерифа.

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Как сообщает BoxingScene, инцидент произошел в американском округе Читэм — графстве, расположенном в штате Теннесси. В момент трагедии служба скорой медицинской помощи доставляла 51-летнюю Бэт Плант в лечебное учреждение.

Во время перевозки женщина внезапно достала нож, что в США приравнивается к угрозе жизни.

Водитель кареты скорой помощи тут же остановился и вызвал полицию. Когда представители правоохранительных органов были на месте, пожилая женщина начала размахивать ножом перед заместителем шерифа. В действиях Плант страж правопорядка увидел угрозу и застрелил ее.

В настоящее время ведется расследование и устанавливаются все детали случившегося. В данный момент пока не обнародована информация о том, по какой причине Бэт Плант была госпитализирована.

С именем боксера Планта связана еще одна, не менее грустная история. 13 января Калеб завоевал титул чемпиона мира по версии IBF в поединке против Хосе Ускатеги и отправился на могилу своей дочери.

Ребенок спортсмена ушел из жизни, прожив всего 19 месяцев. После посещения кладбища, где покоится дочь, атлет выложил фотографию с лежащим на могиле чемпионским поясом в твиттере:

«Отец всегда должен сдерживать данное своему ребенку обещание. И это только начало», — написал Плант.

Говоря об убийстве гражданина полицейским, нельзя не вспомнить случай, произошедший летом 2017 года в американском Миннеаполисе.

Тогда прибывший на место происшествия патрульный застрелил австралийку, которая и вызвала полицию. Джастин Дэмонд вышла пообщаться со стражами порядка, и спустя несколько минут разговора сидевший на пассажирском сиденье полицейский выстрелил в женщину.

Девушка не дожила до свадьбы всего месяц.

«Мы потеряли своего близкого человека и хотим узнать правду. Мы хотим понять, что происходило с Джастин в последние моменты перед ее убийством. Гибель Джастин — это огромная потеря для всех, кто ее знал», — взывал тогда к СМИ жених погибшей.

Как стало известно позднее, полицейского зовут Мухамед Нур, и он является выходцем из Сомали. О предъявлении ему обвинений до сих пор ничего неизвестно.

Проблема так называемой «самообороны полицейскими» не теряет актуальности в США. Введение обязательных нательных камер у патрульных и частые громкие новости о злоупотреблении полномочиями не исправляют ситуацию.

Только за половину 2017 года американскими стражами порядка были убиты 492 человека, причем 27 из них были безоружны.

Стоит отметить, что новость о матери Планта далеко не последняя трагедия в мире спорта за последнее время.

Так, российские лыжники Олег Старков, Александр Ерофеев и Кирилл Юнисов погибли в ДТП в Литве по дороге на чемпионат мира по лыжным гонкам, где собирались поболеть за национальную сборную страны.

Происшествие случилось 27 февраля в результате лобового столкновения с грузовиком. Старков и Юнисов погибли на месте, а самый старший из компании — 52-летний Ерофеев — скончался уже в больнице.

Помимо чемпионата мира по лыжным гонкам в австрийском Зеефельде, друзья собирались заехать на лыжный марафон серии Euroloppet и принять в нем участие.

Также накануне трагедия случилась в поселке Шамхал под Махачкалой, где на вагоне поезда заживо сгорел подросток.

Как сообщила «Лезги газета», мальчик шел с вечерней тренировки домой и, желая сократить дорогу, решил направиться через железнодорожные пути. Однако на том месте около двух недель стояли вагоны —

юный атлет не захотел пройти через поезд в местах сцепки и взобрался на крышу транспорта. В момент, когда он оказался наверху, произошло короткое замыкание. Мальчика охватило пламя. От полученных травм он умер.

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