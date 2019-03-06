Не опозориться перед ЧМ: последняя проверка Ковтуна. LIVE

- 256599 просмотров На выборах в Эстонии победила оппозиция
- 182620 просмотров Скончался актер Люк Перри
- 163001 просмотр Россия возглавляет медальную таблицу Универсиады в Красноярске
- 130313 просмотров В ФРГ переживают за транзит газа через Украину после слов Новака
- 122176 просмотров Как Божена Рынска перенесла клиническую смерть
- 101116 просмотров Какой была Зина Колмогорова из группы Игоря Дятлова
- 97597 просмотров Барановская рассказала о проблемах с сыном
91,74 балла получает Ковтун. Хорошая оценка.
Отличный каскад четверной сальхов + тройной тулуп, прыгнул тройной лутц вместо четверного тулупа и едва не упал с тройного акселя — приземлился на руку Максим.
Максим Ковтун на льду.
43,69 балла получает Харри.
Начал с каскада тройной флип + двойной тулуп. Вращение второго уровня получилось с помарками. Едва не упал с тройного сальхова, но приземлился на руку. Завершил программу двойным акселем, но с приземлением не задалось.
Представитель Гонконга Харри Ли на льду.
73,39 балла получает Шу за короткую программу. Доволен собой японец.
Начал программу с тройного акселя, но затем едва не упал после прыжка в три оборота. Устоял на ногах, потому больших минусов не будет.
Открывает программу японец Шу Накамура.
Вышли фигуристы первой группы на разминку.
Представляют судейский состав.
Зрители потихоньку прибывают на свои места. Совсем скоро начнутся прокаты.
Третий же представитель России в мужском одиночном катании на Универсиаде Андрей Лазукин выступит во второй разминке. На первенство мира он заявлен как первый запасной.
Максим Ковтун является действующим чемпионом России. Вместе с Александром Самариным, который свою короткую программу покажет в третьей разминке, а также с Михаилом Колядой, не участвующим в Универсиаде, 23-летний фигурист выступит на чемпионате мира в японской Сайтаме.
Первая разминка выглядит следующим образом: Шу Накамура (Япония); Харри Хау Ин Ли (Гонконг); Максим Ковтун (Россия); Лап Кан Йен (Гонконг); Роман Галай (Финляндия).
Всего с короткой программой выступят 26 фигуристов из 18 стран.
Сами соревнования начнутся в 13:00 мск.
Здравствуйте, уважаемые любители фигурного катания! «Газета.Ru» приветствует вас на текстовой онлайн-трансляции короткой программы мужчин на Универсиаде.