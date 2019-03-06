Не опозориться перед ЧМ: последняя проверка Ковтуна. LIVE

Максим Ковтун является действующим чемпионом России. Вместе с Александром Самариным, который свою короткую программу покажет в третьей разминке, а также с Михаилом Колядой, не участвующим в Универсиаде, 23-летний фигурист выступит на чемпионате мира в японской Сайтаме.