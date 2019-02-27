Скандальное решение: почему «убивают» Туктамышеву

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) определилась с составом на чемпионат мира. В категории одиночниц российскую команду представят Алина Загитова, Софья Самодурова и Евгения Медведева. На исполкоме организации из 27 членов тренерского совета за кандидатуру Медведевой на включение в основной состав сборной высказались 19 человек, за кандидатуру Елизаветы Туктамышевой — семь человек, один член совета воздержался.

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Туктамышева не была хуже

Решение о составе сборной принималось в соответствии с результатами финала Кубка России, поскольку Медведева и Туктамышева не принимали участие в чемпионате Европы. Таким образом,

Елизавету от сборной отделили полтора балла, проигранные в Великом Новгороде.

Однако следует вспомнить, что оценки Медведевой, особенно – за компоненты, были намного выше ожидаемого после ее проката. Она также допускала ошибки, упала, но, разве что, с улыбкой. В короткой программе в финале Кубка страны она хоть и стала лидером, но по технике проиграла и Станиславе Константиновой, и Анастасии Губановой. Технически у нее была не самая сильная программа.

Чего не скажешь о Туктамышевой, которая успешно продемонстрировала самое серьезное оружие в арсенале любой фигуристки – тройной аксель.

На чемпионате мира этот элемент будут прыгать только главная претендентка на победу Рика Кихира.

И были предпосылки, что у Туктамышевой есть силы для включения в программу и второго тройного акселя. Упади она на чемпионате мира – катастрофы бы не случилось, а вот Медведевой нечем было бы заполнить этот пробел.

Очевидно, что тренерские симпатии к фигуре Медведевой намного выше. Большую поддержку ей оказывает и Татьяна Тарасова, которая лично успокаивала Евгению после проигрыша на Олимпиаде. Она подчеркнула, что в Пхенчхане Алина Загитова проиграла произвольную программу Медведевой.

«Медведева и Загитова получили характеры всего лишь в прошлом году, это было так близко, что я даже не знаю, как у людей так память отшибло. Они не помнят, что Алина выиграла короткую программу, но проиграла произвольную Жене, и никто не вспоминал судей и федерацию», — сказала Тарасова в беседе с ТАСС.

«Соревнования в Новгороде для чего проводились? Чтобы определить, кто поедет. Тренерский совет проголосовал, кто как считает нужным», — добавила она.

Прославленный тренер Нина Мозер сказала, что лично она голосовала за Медведеву. Более того, она отметила, что если бы Евгения не была бы выбрана третьим номером, то возникли бы вопросы к статусу финала Кубка России.

«Его проводили, чтобы определить, кто поедет.

Нарушений спортивного принципа нет, состав определили по результатам Кубка.

Иначе к проведению этого турнира возникли бы вопросы, зачем он тогда нужен, если его выставили как определяющим состав команды», — приводит слова Мозер Sport24.

Но в таком случае к федерации возникает больше вопрос: почему столь важное решение принималось лишь на основании результатов турнира, где по сути не было конкуренции? Ведь ни Загитова, ни Самодурова на соревнования не приехали.

Возможный конец Медведевой

Для Медведевой этот чемпионат мира может стать роковым. Олимпийский проигрыш и уход от Этери Тутберидзе преследует Евгению весь сезон. Чего говорить, если даже ее тренер Трейси Уилсон считает необходимым еще год для полного восстановления российской фигуристки.

И результаты в финале Кубка России никак не нивелируют ее провалы в первой части сезона.

В Великом Новгороде единственной конкуренткой Евгении была Туктамышева, которая на протяжении нескольких месяцев лечилась от тяжелой болезни. Но даже при этом раскладе прокат Медведевой не был идеальным или даже очень хорошим.

Любое падение на чемпионате мира, которое может выбросить Медведеву из десятки, потому что конкуренция там в разы выше, выбьет Евгению из колеи. И тогда это будет действительно серьезная потеря для сборной.

Спортсмены не так редко пропускают сезон после Олимпиады, чтобы восстановить силы. А в случае с Медведевой о многом говорит и переезд в новую для себя страну и систему тренировок. Евгения – настоящий боец, потому что ей хватило смелости после проигрыша Загитовой уехать в Канаду к Брайану Орсеру, поэтому ее желание участвовать в любом соревновании не вызывает вопросов. Но с точки зрения уверенности поездка в Японию может серьезно подкосить Евгению.

Императрицу «убили»

Сразу после объявления состава Елизавета Туктамышева в своем твиттере написала, что федерация «убила» в ней надежду.

«Внутри меня еще жила маленькая девочка, которая наивно верила. Вы убили ее. Но я боец, и я вернусь», — пообещала Императрица.

На эту публикацию даже ответила олимпийская чемпионка из Канады Меган Дюамель, написавшая ей в ответ слова поддержки.

«Ты всегда возвращаешься. Ты же чемпионка», — написала канадка.

Решение несправедливо в отношении Елизаветы и потому, что сейчас она находится на пике своей формы. Несколько месяцев назад ей исполнилось 22 года – в таком возрасте одиночниц, как правило, уже «списывают». Но Туктамышева показала свой характер и фактически воскресла в спортивном смысле, выпрыгнув из пепла фирменный тройной аксель.

Реакция Туктамышевой говорит о том, что она действительно рассчитывала на попадание в сборную. И это было отнюдь не наивно, а с имеющимися на то предпосылками, потому что взрослые и состоявшиеся спортсмены могут объективно оценить свои силы. Да и резкие слова Алексея Мишина о том, что его подопечная стала запасной, говорят сами за себя.

По ходу сезона именно у Туктамышевой были самые стабильные выступления, но от воспаления легких никто не застрахован.

К чемпионату мира, надо полагать, она бы полностью восстановилась, поскольку от Dragon Trophy к финалу Кубка России Елизавета сильно прибавила. И поездка в Японию могла бы стать для нее определяющей в плане дальнейшей карьеры. Ведь уже через год на взрослом уровне начнут выступать Алена Косторная, Александра Трусова и Анна Щербакова, прыгающие четверные. Недалеко и Алина Загитова, которая также активно заучивает инновационные элементы. В такой компании Туктамышева – белая ворона, но у нее стойкий характер и сумасшедшая харизма, которые и делают ее неординарной фигуристкой.

Если один раз Елизавета смогла преодолеть себя и вернуться в элиту фигурного катания, то на второй прыжок ее может и не хватить. И в таком случае это будет полностью на совести федерации, которая поставила полтора балла выше интересов спортсменов и глобальных задач.

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