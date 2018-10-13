Новый арест в футболе: суд взялся за Глушакова

Полузащитник и капитан московского «Спартака» Денис Глушаков 13 октября немного отвлек общественность от событий с участием хавбека «Краснодара» Павла Мамаева и нападающего «Зенита» Александра Кокорина. Как отмечает издание «Говорит Москва»,

Никулинский районный суд столицы принял решение арестовать имущество и счета Глушакова, а также его супруги Дарьи.

По информации источника, это было сделано в связи с тем, что 28 сентября суд зарегистрировал иск Дарьи к Денису о разделе совместно нажитого имущества. Также отмечается, что беседа сторон по данному вопросу состоится 22 октября.

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Теперь квартирами, машинами и банковскими счетами семьи Глушаковых нельзя будет распоряжаться, дарить или продавать их.

Согласно открытым источникам, супруги владеют шикарным особняком в престижном подмосковном поселке Новая Рига. Кроме того, у семьи есть квартира в Сокольниках, а также, по данным некоторых СМИ, недвижимость в Раменках. Футболист ездит за рулем Bentley стоимостью около 6 млн рублей, также его видели за управлением Porsche Cayenne Turbо.

Глушаков в начале сентября угодил в череду скандалов. В сети появился видеоролик, который снимала супруга спортсмена. Видео начинается с того, как женщина пытается попасть в баню.

«Открой дверь!» — восклицает возмущенная Дарья. В ответ ей доносится «Нельзя!», на что она упрямо твердит: «Надо!».

Когда дверь все-таки открывается, камера начинает трястись (видимо, от удара), однако вскоре картинка приходит в норму, и в кадр попадает Глушаков в банном полотенце и какая-то девушка, которая в смятении прячет свое лицо и уходит в другую комнату.

«Вот она, проститутка его! И он…» — констатировала снимающая женщина.

«Игрок «Спартака», капитан «Спартака» (занимается сексом) в бане. Жена приезжает и застает его. Вот пожалуйста»,

— резюмирует произошедшее голос за кадром.

Именно после появления этого ролика стало известно, что Дарья подала на развод. Пара была в браке с 2009 года. У супругов родились две дочери — Валерия (в 2011 году) и Александра (в 2016-м).

«Я действительно подала на развод с Денисом. Наш брак подошел к концу. Причиной стали его постоянные измены,

Окончательно я решилась в конце августа этого года, когда застала его в бане с любовницей в ночь накануне матча «Спартака» с «Динамо»

Я не хотела предавать огласке наш развод и надеялась разойтись тихо, оставив это нашим внутренним семейным делом. Но после того, как видео этого инцидента попало в интернет, скрывать происходящее стало бесполезно», — говорила женщина в интервью «Спорт-Экспрессу».

Сам футболист придерживался другой версии разрыва союза.

«Пару месяцев назад Денис принял решение уже официально разойтись с Дарьей, хотел сделать это мирно и цивилизованно, несмотря на ее измену.

Они разъехались, перестали жить вместе. Но после этого начались постоянные провокации со стороны Дарьи. Мы готовы договариваться и по поводу имущества, и по поводу детей. Но Дарья на диалог не идет», — цитирует Super.ru адвоката игрока Марию Дубровскую.

Испытывает определенные проблемы игрок не только в личной жизни, но и в своем футбольном клубе. В сентябре Глушаков поставил лайк под видео со стихотворением, критикующим главного тренера красно-белых Массимо Карерру, которое прочитал известный актер и фанат «Спартака» Дмитрий Назаров. За это, вместе с совершившим такое же действие защитником Андреем Ещенко, Глушаков был отстранен от основной команды московского клуба.

Футболисты уже успели провести несколько матчей за молодежную команду «Спартака». Как отмечает пресс-служба «гладиаторов», игроки выступают с молодыми ребятами для того, чтобы набрать необходимую форму.

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