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«Не дайте крысе надеть шапку»: Конор ударил Хабиба перед боем

«Крыса»: Макгрегор хотел ударить Нурмагомедова на церемонии взвешивания

Ирландский боец ММА Конор Макгрегор хотел ударить россиянина Хабиба Нурмагомедова на церемонии взвешивания перед турниром UFC 229, на котором он будет оспаривать у Дагестанского Орла чемпионский пояс в легком весе. Ирландец замахнулся ногой, метя в голову Хабиба, однако не достал. При этом чуть ранее ему все же удалось задеть россиянина: Макгрегор с силой ударил по выставленной руке оппонента, что едва не привело к потасовке.

В Лас-Вегасе состоялась официальная церемония взвешивания бойцов перед самым ожидаемым событием года — турниром UFC 229, на котором главным боем вечера станет поединок россиянина Хабиба Нурмагомедова и ирландца Конора Макгрегора.

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За несколько часов до мероприятия было проведено предварительное взвешивание, в ходе которого все спортсмены уложились в свои категории. Хабиб, в частности, показал вес на грани допустимого — 70,3 кг, а Конор — 70,1 кг.

Однако болельщики ждали красочного шоу с комментариями от своих кумиров и, конечно же, битву взглядов. Промоушен не разочаровал своих зрителей и организовал церемонию взвешивания прямо на 20-тысячной арене T-Mobile, где совсем скоро состоится сам бойцовский вечер.

Зал оказался заполнен примерно на четверть — внушительный показатель, учитывая, что бойцы проводили на сцене всего несколько минут, вставая на весы, а затем позируя для фотографов в боевой стойке.

Парочку Хабиб — Конор организаторы шоу предсказуемо оставили на самый конец, дождавшись, чтобы градус напряжения достиг своего пика. Первым на сцену пригласили ирландца, который должен был еще больше завести публику.

Конор появился в неожиданно неброской одежде серого цвета, методично разделся, сняв даже кроссовки и по-залихватски кинув кепку в зал, после чего взобрался на весы. Когда диктор объявил, что ирландец уложился в требуемый вес, тот сразу напряг свои мускулы и принялся нечленораздельно кричать, время от времени высовывая язык. Публика довольно гудела — Печально Известный умеет эпатировать.

Следом на сцену пригласили Хабиба. Тот взобрался по ступенькам с абсолютно невозмутимым выражением лица, пару раз махнув рукой в сторону зала — мол, смотрите, хозяин в здании. Дагестанский Орел был облачен в привычную папаху и алую футболку с логотипом UFC.

Любопытно, что боец, в отличие от Макгрегора, не стал раздеваться и даже не снял обуви — и все равно уложился в вес.

Такую показную уверенность в своем попадании в категорию можно счесть за грамотное психологическое давление на соперника. Дело в том, что Нурмагомедов обычно с большим трудом «делает вес», так как его привычные показатели во время тренировок — 85 кг, а уложиться надо в 70,3 кг.

Из-за изнурительной сгонки веса россиянин однажды попал в больницу и был вынужден сняться с важного боя с американцем Тони Фергюсоном, что чуть не стоило ему карьеры в UFC.

Макгрегора даже спрашивали, что он планирует делать, если Хабиб не уложится в вес или у него возникнут проблемы со здоровьем.

Однако своим поведением на этой церемонии Дагестанский Орел показал, что у него все в порядке с весом и самочувствием, и ни на какие послабления в бою Конор может не рассчитывать.

Это же подтвердил и его отец Абдулманап.

«Мы уложились в вес еще на предварительном взвешивании за несколько часов до официальной церемонии. Здоровье у Хабиба в полном порядке, сейчас он активно набирает вес. Сколько наберет, сказать точно не могу», — приводит ТАСС слова Нурмагомедова-старшего.

Пока россиянин уверенно показывал вес, Макгрегор нервно наматывал круги неподалеку, пружиня босыми ногами по полу, словно дикая кошка.

Вскоре президент UFC Дэйна Уайт пригласил бойцов на битву взглядов: оба должны были занять боевую стойку и несколько секунд попозировать фотографам. Однако, как ни просил Уайт не вступать в драку, без приключений не обошлось: Конор неожиданно ударил соперника по выставленной руке, явно пытаясь вывести его из себя. Однако Хабиб был спокоен.

В ответ он лишь ткнул в ирландца и поманил его на себя кончиками пальцев: «Давай, нападай, если ты такой дерзкий». Макгрегор не сумел стерпеть такой издевки и неожиданно взмахнул ногой, но не достал оппонента.

В этом эпизоде бойцы словно поменялись местами: Дагестанский Орел провоцировал, ирландец поддавался. Психологическое преимущество явно осталось на стороне Хабиба. Впрочем, Конор вскоре попытался отыграться на словах в коротком интервью.

«Не дай этой крысе надеть на себя эту шапку (папаху — «Газета.Ru»), от нее жутко воняет, — заявил он ведущему церемонии. — Очень здорово вернуться в UFC! Король вернулся!»

Нурмагомедов в своей речи по большей части обращался к фанатам Макгрегора, которые заполнили зал на 90%.

«Знаю, ребята, вам это не нравится, но уже завтра я уничтожу вашего мальчика, — да, я уничтожу его. Я хочу поблагодарить всех ирландских болельщиков и фанатов во всем мире, ведь именно благодаря вам этот бой состоится. Завтра я останусь чемпионом UFC. Всем спасибо!»

Волков провоцирует соперника вслед за Хабибом

На церемонии взвешивания произошла еще одна горячая дуэль взглядов с участием российского бойца. Александр Волков, выступающий в тяжелом весе, в некоторой степени пострадал от действий американца Деррика Льюиса, который сбил с него шапку-ушанку в процессе позирования для фотографов.

В ответ россиянин несильно зарядил ему с правой руки, и соперников тут же растащили.

«Я ожидал такого. Все было предсказуемо. Видно, что Деррик нервничает. Ему надо это скрыть за какими-то действиями. В принципе я сам спровоцировал его и, считаю, что вышел из этой ситуации победителем. Это выведет его из себя», – заявил Волков.

Россию ждет очень горячий вечер UFC.

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