ЧМ-2018. Россия готова творить историю. LIVE

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- 166351 просмотр Как прошел десятый игровой день ЧМ-2018 по футболу
Около 1,7 тыс. уругвайских болельщиков посетят матч чемпионата мира по футболу между сборными Уругвая и России, сообщили в департаменте информационной политики Самарской области.
Защитник сборной Англии по футболу Кайл Уокер пообещал болельщику оплатить татуировку с изображением игрока команды Джона Стоунза.
Болельщик английской команды написал в своем твиттере о том, что сделает татуировку с изображением Стоунза, если тот забьет хотя бы один мяч на чемпионате мира — 2018.
После того, как Стоунз оформил дубль в матче с Панамой, Уокер написал болельщику в комментариях «Я оплачу».
Легендарный нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции по футболу Эрик Кантона обратился к национальной команде Бразилии.
«Больше никакого обмана. Больше никаких крокодильих слез. Никакого нарциссизма. Дайте нам повод любить Бразилию так, как мы должны это делать», — написал Кантона.
Хорошая поддержка!
Экс-футболист сборной России Александр Мостовой в интервью «Газете.Ru» поделился ожиданиями от заключительного тура группового этапа чемпионата мира — 2018. «Сборная России уже выполнила свою стратегическую задачу — вышла из группы. Получится обыграть еще и Уругвай — хорошо. Нет, — думаю, никто не расстроится», — сказал Мостовой.
Мостовой отметил, что уругвайцы никогда не подстраиваются под соперника, а всегда действуют одинаково.
Нападающий сборной Перу по футболу и московского «Локомотива» Джефферсон Фарфан больше не сыграет на чемпионате мира — 2018.
Фарфан был отправлен в больницу после столкновения на субботней тренировке команды в подмосковных Химках.
«Спасибо всем за поддержку, было тяжело в тот момент, когда я получил травму. Слава богу, состояние мое стабильное, сейчас нужно думать о здоровье и моей семье. Я очень хотел быть рядом с моими товарищами по команде в последней игре, но я смогу поддержать партнеров только из больницы. Я верю в команду, знаю, что она порадует», — написал Фарфан.
Напомним, что сборная Перу проиграла две стартовые встречи на чемпионате мира и лишилась шансов выйти в плей-офф из группы С.
Рамос готов к сегодняшнему матчу с командой Марокко в Калиниграде!
Начнем с добрых новостей. Вчера вечером Криштиану Роналду попросил иранских болельщиков не шуметь перед отелем, где разместилась команда, и позволить ему выспаться в преддверии матча чемпионата мира.
Сегодня состоятся матчи третьего тура в двух группах. В квартете А Россия встретится с Уругваем, а Египет сразится с Саудовской Аравией (игры начнутся в 17.00 мск). В группе В сойдутся Испания с Марокко и Иран с Португалией (старт — в 21.00 мск). А пока что будем знакомить вас с последними событиями, связанными с ЧМ-2018.
Доброе утро, уважаемые читатели! «Газета.Ru» продолжает следить за событиями чемпионата мира — 2018 в России. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция двенадцатого игрового дня мирового первенства.