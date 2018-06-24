ЧМ-2018. Россия готова творить историю. LIVE

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Расписание матчей
Турнирная таблица
Плей-офф
Бомбардиры
Июнь
Июль
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02
03
4
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10
11
12
13
14
15
18:00 Россия—С. Аравия 5:0 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Стадион Лужники
15:00 Египет—Уругвай 0:1 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Екатеринбург Арена
18:00 Марокко—Иран 0:1 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Португалия—Испания 3:3 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Стадион Фишт
13:00 Франция—Австралия 2:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Казань Арена
16:00 Аргентина—Исландия 1:1 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Спартак
19:00 Перу—Дания 0:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Мордовия Арена
22:00 Хорватия—Нигерия 2:0 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Коста-Рика—Сербия 0:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Самара Арена
18:00 Германия—Мексика 0:1 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Лужники
21:00 Бразилия—Швейцария 1:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Ростов Арена
15:00 Швеция—Ю. Корея 1:0 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Бельгия—Панама 3:0 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Тунис—Англия 1:2 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Волгоград Арена
15:00 Колумбия—Япония 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Мордовия Арена
18:00 Польша—Сенегал 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Россия—Египет 3:1 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
15:00 Португалия—Марокко 1:0 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Стадион Лужники
18:00 Уругвай—С. Аравия 1:0 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Иран—Испания 0:1 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Казань Арена
15:00 Дания—Австралия 1:1 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Самара Арена
18:00 Франция—Перу 1:0 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Аргентина—Хорватия 0:3 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
15:00 Бразилия—Коста-Рика 2:0 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Нигерия—Исландия 2:0 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Сербия—Швейцария 1:2 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Бельгия—Тунис 5:2 закончен
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Спартак
18:00 Ю. Корея—Мексика 1:2 закончен
Группа F. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Германия—Швеция 2:1 закончен
Группа F. 2-й тур  |   Стадион Фишт
15:00 Англия—Панама 6:1 закончен
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Япония—Сенегал 2:2 закончен
Группа H. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Польша—Колумбия 0:3 закончен
Группа H. 2-й тур  |   Казань Арена
17:00 Уругвай—Россия —:— скоро
Группа A. 3-й тур  |   Самара Арена П1–2.9 X–3.1 П2–2.8
17:00 С. Аравия—Египет —:— скоро
Группа A. 3-й тур  |   Волгоград Арена П1–4.4 X–3.5 П2–1.85
21:00 Иран—Португалия —:— скоро
Группа B. 3-й тур  |   Мордовия Арена П1–5.7 X–3.6 П2–1.67
21:00 Испания—Марокко —:— скоро
Группа B. 3-й тур  |   Стадион Калининград П1–1.33 X–4.9 П2–10
17:00 Дания—Франция —:— скоро
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Лужники П1–4.5 X–2.6 П2–2.25
17:00 Австралия—Перу —:— скоро
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Фишт П1–2.85 X–3.3 П2–2.5
21:00 Нигерия—Аргентина —:— скоро
Группа D. 3-й тур  |   Санкт-Петербург Арена П1–6.5 X–4.5 П2–1.53
21:00 Исландия—Хорватия —:— скоро
Группа D. 3-й тур  |   Ростов Арена П1–3.4 X–3.4 П2–2.15
17:00 Ю. Корея—Германия —:— скоро
Группа F. 3-й тур  |   Казань Арена П1–14.5 X–7.3 П2–1.18
17:00 Мексика—Швеция —:— скоро
Группа F. 3-й тур  |   Екатеринбург Арена П1–2.4 X–3.3 П2–3
21:00 Сербия—Бразилия —:— скоро
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Спартак П1–7.1 X–4.25 П2–1.48
21:00 Швейцария—Коста-Рика —:— скоро
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1–1.75 X–3.2 П2–5.9
17:00 Япония—Польша —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Волгоград Арена П1–2.5 X–3.2 П2–2.95
17:00 Сенегал—Колумбия —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Самара Арена П1–4.3 X–3.4 П2–1.9
21:00 Англия—Бельгия —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Стадион Калининград П1–2.8 X–3.1 П2–2.7
21:00 Панама—Тунис —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Мордовия Арена П1–4.5 X–3.6 П2–1.8
Сегодня игр нет
17:00 C1 - D2 —:— скоро
1/8 финала  |   Казань Арена
21:00 A1 - B2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Фишт
17:00 B1 - A2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Лужники
21:00 D1 - C2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 E1 - F2 —:— скоро
1/8 финала  |   Самара Арена
21:00 G1 - H2 —:— скоро
1/8 финала  |   Ростов Арена
17:00 F1 - E2 —:— скоро
1/8 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 H1 - G2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Спартак
Сегодня игр нет
17:00 A1/B2 — C1/D2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Нижний Новгород
21:00 E1/F2 — G1/H2 —:— скоро
1/4 финала  |   Казань Арена
17:00 F1/E2 — H1/G2 —:— скоро
1/4 финала  |   Самара Арена
21:00 B1/A2 — D1/C2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Фишт
Сегодня игр нет
21:00 Полуфиналист 1 — Полуфиналист 2 —:— скоро
1/2 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Полуфиналист 3 — Полуфиналист 4 —:— скоро
1/2 финала  |   Стадион Лужники
Сегодня игр нет
17:00 Проигравший 1 — Проигравший 2 —:— скоро
За 3-е место  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Финалист 1 — Финалист 2 —:— скоро
Финал  |   Стадион Лужники
A
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
РоссияРоссия
–:–3:15:0
2
2
0
0
8-1
6
2
УругвайУругвай
–:–
1:01:0
2
2
0
0
2-0
6
3
ЕгипетЕгипет
1:30:1
–:–
2
0
0
2
1-4
0
4
Саудовская АравияС. Аравия
0:50:1–:–
2
0
0
2
0-6
0
B
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ПортугалияПортугалия
3:3–:–1:0
2
1
1
0
4-3
4
2
ИспанияИспания
3:3
1:0–:–
2
1
1
0
4-3
4
3
ИранИран
–:–0:1
1:0
2
1
0
1
1-1
3
4
МароккоМарокко
0:1–:–0:1
2
0
0
2
0-2
0
C
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ФранцияФранция
–:–2:11:0
2
2
0
0
3-1
6
2
ДанияДания
–:–
1:11:0
2
1
1
0
2-1
4
3
АвстралияАвстралия
1:21:1
–:–
2
0
1
1
2-3
1
4
ПеруПеру
0:10:1–:–
2
0
0
2
0-2
0
D
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ХорватияХорватия
2:0–:–3:0
2
2
0
0
5-0
6
2
НигерияНигерия
0:2
2:0–:–
2
0
0
1
2-2
3
3
ИсландияИсландия
–:–0:2
1:1
2
0
1
1
1-3
1
4
АргентинаАргентина
0:3–:–1:1
2
0
1
1
1-4
1
E
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БразилияБразилия
1:1–:–2:0
2
1
1
0
3-1
4
2
ШвейцарияШвейцария
1:1
2:1–:–
2
1
1
0
3-2
4
3
СербияСербия
–:–1:2
1:0
2
1
0
1
2-2
3
4
Коста-РикаКоста-Рика
0:2–:–0:1
2
0
0
2
0-3
0
F
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
МексикаМексика
1:0–:–2:1
2
2
0
0
3-1
6
2
ГерманияГермания
0:1
2:1–:–
2
1
0
1
2-2
3
3
ШвецияШвеция
–:–1:2
1:0
2
1
0
1
2-2
3
4
Южная КореяЮ. Корея
1:2–:–0:1
2
0
0
2
1-3
0
G
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БельгияБельгия
–:–5:23:0
2
2
0
0
8-2
6
2
АнглияАнглия
–:–
2:16:1
2
2
0
0
8-2
6
3
ТунисТунис
2:51:2
–:–
2
0
0
2
3-7
0
4
ПанамаПанама
0:31:6–:–
2
0
0
2
1-9
0
H
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ЯпонияЯпония
2:22:1–:–
2
1
1
0
4-3
4
2
СенегалСенегал
2:2
–:–2:1
2
1
1
0
4-3
4
3
КолумбияКолумбия
1:2–:–
3:0
2
1
0
1
4-2
3
4
ПольшаПольша
–:–1:20:3
2
0
0
2
1-5
0
30.06 | 17:00
Казань Арена
C1
D2
–:–
02.07 | 17:00
Самара Арена
E1
F2
–:–
14.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Проигравший 1
Проигравший 2
–:–
02.07 | 21:00
Ростов Арена
G1
H2
–:–
30.06 | 21:00
Стадион Фишт
A1
B2
–:–
07.07 | 21:00
Стадион Фишт
B1 - A2
D1 - C2
–:–
07.07 | 17:00
Самара Арена
F1 - E2
H1 - G2
–:–
01.07 | 17:00
Стадион Лужники
B1
A2
–:–
15.07 | 18:00
Стадион Лужники
Финалист 1
Финалист 2
–:–
10.07 | 21:00
Санкт-Петербург Арена
Полуфиналист 1
Полуфиналист 2
–:–
11.07 | 21:00
Стадион Лужники
Полуфиналист 3
Полуфиналист 4
–:–
01.07 | 21:00
Стадион Нижний Новгород
D1
C2
–:–
03.07 | 21:00
Стадион Спартак
H1
G2
–:–
06.07 | 21:00
Казань Арена
E1 - F2
G1 - H2
–:–
03.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
F1
E2
–:–
06.07 | 17:00
Стадион Нижний Новгород
A1 - B2
C1 - D2
–:–
и
г
и
г
1
Гарри Кейн
2
5
2
Ромелу Лукаку
2
4
3
Криштиану Роналду
2
4
4
Денис Черышев
2
3
5
Диего Коста
2
3
6
Артём Дзюба
2
2
7
Ахмед Муса
2
2
8
Джон Стоунс
2
2
9
Филиппе Коутиньо
2
2
10
Эден Азар
2
2
11
Лука Модрич
2
2
12
Майл Единак
2
2
13
Фелипе Балой
1
1
14
Миши Батшуайи
1
1
15
Кейсуке Хонда
2
1
16
Йерри Мина
1
1
17
Хосе Игнасио Начо
1
1
18
Дилан Бронн
2
1
19
Марко Ройс
2
1
20
Хуан Куадрадо
2
1
21
Хуан Кинтеро
2
1
22
Анте Ребич
2
1
23
Ирвин Лосано
2
1
24
Серхио Агуэро
2
1
25
Юссуф Поульсен
2
1
26
Джесси Лингард
2
1
27
Ола Тойвонен
2
1
28
М'Байе Ньянг
2
1
29
Килиан Мбаппе
2
1
30
Радамель Фалькао
2
1
31
Дрис Мертенс
2
1
32
Вахби Хазри
2
1
33
Юйа Осако
2
1
34
Такаси Инуи
2
1
35
Альфред Финнбогасон
2
1
36
Неймар
2
1
37
Александар Коларов
2
1
38
Александр Головин
2
1
39
Александр Митрович
2
1
40
Гжегож Крыховяк
2
1
41
Гранит Джака
2
1
42
Иван Ракитич
2
1
43
Кристиан Эриксен
2
1
44
Луис Суарес
2
1
45
Мусса Ваг
2
1
46
Садио Мане
2
1
47
Сон Хын Мин
2
1
48
Стивен Цубер
2
1
49
Тони Кроос
2
1
50
Хавьер Эрнандес
2
1
51
Хосе Мария Хименес
2
1
52
Шердан Шакири
2
1
53
Юрий Газинский
2
1
54
Мохамед Салах
1
1
55
Карлос Вела
2
1
56
Синдзи Кагава
2
1
57
Фержани Сасси
2
1
58
Антуан Гризманн
2
1
59
Андреас Гранквист
2
1
ЧМ-2018. Россия готова творить историю. LIVE

Онлайн-трансляция основных событий 12-го дня ЧМ-2018 по футболу

,
Сборная России поспорит с Уругваем за первое место в группе А, Испания, Португалия и Иран разыгрывают путевки в плей-офф от квартета В. «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию основных событий 12-го дня ЧМ-2018.
Видео дня
Как россияне празднуют победу над Египтом
Болельщики сборной России вышли на улицы Москвы праздновать победу сборной России над командой... 
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10:20

Около 1,7 тыс. уругвайских болельщиков посетят матч чемпионата мира по футболу между сборными Уругвая и России, сообщили в департаменте информационной политики Самарской области.

у1
Reuters
Болельщики сборной Уругвая
10:05

Защитник сборной Англии по футболу Кайл Уокер пообещал болельщику оплатить татуировку с изображением игрока команды Джона Стоунза.

Болельщик английской команды написал в своем твиттере о том, что сделает татуировку с изображением Стоунза, если тот забьет хотя бы один мяч на чемпионате мира — 2018.

После того, как Стоунз оформил дубль в матче с Панамой, Уокер написал болельщику в комментариях «Я оплачу».

Панама-Англия
Matthew Childs/Reuters
Во время матча группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Англии и Панамы в Нижнем Новгороде, 24 июня 2018 года
09:50

Легендарный нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции по футболу Эрик Кантона обратился к национальной команде Бразилии.

«Больше никакого обмана. Больше никаких крокодильих слез. Никакого нарциссизма. Дайте нам повод любить Бразилию так, как мы должны это делать», — написал Кантона.

Хорошая поддержка!

09:40

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой в интервью «Газете.Ru» поделился ожиданиями от заключительного тура группового этапа чемпионата мира — 2018. «Сборная России уже выполнила свою стратегическую задачу — вышла из группы. Получится обыграть еще и Уругвай — хорошо. Нет, — думаю, никто не расстроится», — сказал Мостовой.

Мостовой отметил, что уругвайцы никогда не подстраиваются под соперника, а всегда действуют одинаково.

09:30

Нападающий сборной Перу по футболу и московского «Локомотива» Джефферсон Фарфан больше не сыграет на чемпионате мира — 2018.

Фарфан был отправлен в больницу после столкновения на субботней тренировке команды в подмосковных Химках.

«Спасибо всем за поддержку, было тяжело в тот момент, когда я получил травму. Слава богу, состояние мое стабильное, сейчас нужно думать о здоровье и моей семье. Я очень хотел быть рядом с моими товарищами по команде в последней игре, но я смогу поддержать партнеров только из больницы. Я верю в команду, знаю, что она порадует», — написал Фарфан.

Напомним, что сборная Перу проиграла две стартовые встречи на чемпионате мира и лишилась шансов выйти в плей-офф из группы С.

Hola a todos ... Gracias Mil Gracias por tanto apoyo , fue muy duro el momento que pase el día sábado. Pero solo me quedare en mi mente con el total apoyo que me brindaron todos mis compañeros los médicos. La selección completa ������������quiero reiterar mis agradecimientos a todos por las muestras de cariño y afecto , Amigos familiares conocidos desconocidos etc . Gracias a Dios estoy estable al lado de mi Madre y mis hijos ���� Ahora solo queda recuperarme pensar en mi salud y en mi familia. Moría por estar con mis compañeros este último juego , pero por recomendaciones médicas es algo imposible y solo me queda apoyar a mis compañeros y al cuerpo técnico desde la clínica .confío mucho en ustedes EQUIPO sé que nos van a dar una alegría ! Y recuerden algo esto es el gran comienzo de lo que se viene para nuestra selección ���� ARRIBA PERÚ CARAJO❤️����⚽️#MASFUERTEQUENUNCA #TEAMOPERÚ ����#DUROPEROPOSITIVO ����#EL10DELACALLE❤️ #FOQUITAPARARATO����

Публикация от Jefferson Farfan���� (@jefferson_farfan_oficial)

09:15

Рамос готов к сегодняшнему матчу с командой Марокко в Калиниграде!

09:00

Начнем с добрых новостей. Вчера вечером Криштиану Роналду попросил иранских болельщиков не шуметь перед отелем, где разместилась команда, и позволить ему выспаться в преддверии матча чемпионата мира.

08:45

Сегодня состоятся матчи третьего тура в двух группах. В квартете А Россия встретится с Уругваем, а Египет сразится с Саудовской Аравией (игры начнутся в 17.00 мск). В группе В сойдутся Испания с Марокко и Иран с Португалией (старт — в 21.00 мск). А пока что будем знакомить вас с последними событиями, связанными с ЧМ-2018.

08:30

Доброе утро, уважаемые читатели! «Газета.Ru» продолжает следить за событиями чемпионата мира — 2018 в России. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция двенадцатого игрового дня мирового первенства.