ЧМ-2018. Россия готова творить историю. LIVE

Нападающий сборной Перу по футболу и московского «Локомотива» Джефферсон Фарфан больше не сыграет на чемпионате мира — 2018.

Фарфан был отправлен в больницу после столкновения на субботней тренировке команды в подмосковных Химках.

«Спасибо всем за поддержку, было тяжело в тот момент, когда я получил травму. Слава богу, состояние мое стабильное, сейчас нужно думать о здоровье и моей семье. Я очень хотел быть рядом с моими товарищами по команде в последней игре, но я смогу поддержать партнеров только из больницы. Я верю в команду, знаю, что она порадует», — написал Фарфан.

Напомним, что сборная Перу проиграла две стартовые встречи на чемпионате мира и лишилась шансов выйти в плей-офф из группы С.