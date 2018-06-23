Футбольное убийство: мексиканцев расстреляли во время матча. LIVE

Российский хоккеист Александр Овечкин ждет побед от сборной России на ЧМ-2018. «Пока не знаю, буду ли я поддерживать сборную России в Самаре, так как я только прилетел и еще ни с кем по этому поводу не разговаривал. Конечно же, буду переживать за ребят, молодцы, выиграли две игры и надеюсь, что в дальнейшем победы так же будут наши», — сказал Овечкин.