Футбольное убийство: мексиканцев расстреляли во время матча. LIVE

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Российский хоккеист Александр Овечкин ждет побед от сборной России на ЧМ-2018. «Пока не знаю, буду ли я поддерживать сборную России в Самаре, так как я только прилетел и еще ни с кем по этому поводу не разговаривал. Конечно же, буду переживать за ребят, молодцы, выиграли две игры и надеюсь, что в дальнейшем победы так же будут наши», — сказал Овечкин.
Тем временем издание El Universal сообщает, что шестерых болельщиков сборной Мексики расстреляли во время просмотра матча национальной команды против Южной Кореи (2:1). Трагедия произошла в городе Сьюдад-Хуарес.
Сегодня состоятся матчи Англия — Панама (15.00), Япония — Сенегал (18.00) и Польша — Колумбия (21.00). «Газета.Ru» проведет онлайн-трансляции этих встреч.
Доброе утро, уважаемые читатели! «Газета.Ru» продолжает следить за событиями чемпионата мира — 2018 в России. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция 11-го игрового дня мирового первенства.