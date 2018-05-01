Биатлон выбирает тренера: Россия зовет Бьорндалена

Легендарный биатлонист, восьмикратный олимпийский чемпион Уле-Эйнар Бьорндален может стать новым старшим тренером мужской сборной России. Сенсационную новость сообщили во вторник норвежские СМИ. Условия гипотетического прихода Бьорндалена на указанную должность пока не сообщаются. Более того, в Союзе биатлонистов России (СБР) категорически отказались комментировать подобную перспективу по запросу ТАСС.

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Известно лишь, что заявки тренеров на замещение вакантных постов в мужской и женской командах будут рассмотрены 10-11 мая специальной комиссией под руководством вице-президента СБР Вадима Мелихова.

Ранее организация объявила о приеме на работу специалистов на конкурсной основе.

Вакантными были объявлены должности старшего тренера, тренера по функциональной подготовке и тренера по стрелковой подготовке для основных команд у мужчин и женщин.

Кроме того, открыты для замещения сразу девять позиций в резервном составе – начиная с поста старшего тренера. Причем соискатели должны были подать необходимые документы до 26 апреля.

От кандидатов требовалось провести сравнительный анализ состояния и тенденций развития высшего спортивного мастерства зарубежных и российских спортсменов, их показателей методики и основных показателей тренировочных и соревновательных нагрузок. В завершении претендентам на вакансии нужно было внести собственные предложения по ликвидации отставания российских биатлонистов от зарубежных по таким критериям, как скорость передвижения и качество стрельбы.

Старшим тренером мужской сборной с августа 2015 года являлся знаменитый в прошлом немецкий биатлонист, четырехкратный олимпийский чемпион Рикко Гросс, который, по его собственным словам, очень хотел продолжить трудовую деятельность в нашей стране.

Однако председатель тренерского совета СБР Владимир Барнашов заявил, что после истечения контракта он прекратил исполнение обязанностей – новый договор Гроссу предложен не был, поскольку выступление сборной в олимпийском сезоне было признано неудовлетворительным.

По некоторым сведениям, немец продолжит профессиональную деятельность в Австрии.

Имевших еще более низкие результаты женщин в этот же период возглавлял Сергей Коновалов, который как спортсмен может похвастать бронзой ЧМ-2004 в масс-старте. С резервистами работал Александр Касперович.

Что же касается Бьорндалена, то в начале апреля 44-летний маэстро биатлона принял решение завершить спортивную карьеру. Как выяснилось из прощальной речи спортсмена, как минимум в последние десять лет у него имелись проблемы с сердцем. Причем летом 2017 года на тренировочных сборах у Оле-Эйнара с небольшим промежутком случились два приступа мерцательной аритмии кряду. Дело было во сне, но в обоих случаях ему успели оказать необходимую помощь.

Бьорндален подчеркнул: несмотря на то, что все завершилось хорошо, это стало одним из веских факторов, побудивших уйти из биатлона.

Из-за низких результатов в Кубке мира-2017/18 норвежец не смог пробиться в состав сборной Норвегии на Олимпиаду, но все равно поехал в Пхенчхан-2018 в качестве тренера сборной Белоруссии и личного наставника своей супруги Дарьи Домрачевой. Необычный опыт выдался обнадеживающим: биатлонистка «выудила» на трассе курорта «Альпензия» серебро в масс-старте и золото в эстафете.

Несколько позже стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) предлагал Бьорндалену соревноваться под белорусским флагом. Патриотичный норвежец ответил отказом.

Таким образом, финальной гонкой Уле-Эйнара на высшем уровне стал пасьют на последнем этапе КМ в Тюмени 24 марта: аксакал занял 32-ю позицию и не смог квалифицироваться в венчавший сезон масс-старт. Последнее же призовое место норвежца датировано 10 декабря 2017 года и пришлось на эстафету в рамках второго этапа КМ-2017/2018. В Хохфильцене Бьорндален бежал стартовую часть дистанции.

Пока что Уле-Эйнар отдыхает. В ближайшее время он планирует посостязаться в гонках на собачьих упряжках в норвежском Шушене.

«Вероятно, это оптимальный для меня вариант гонок, так как всю работу должна будет делать собака. Мне не придется напрягаться», — рассмеялся Бьорндален.

К слову, в календаре КМ и второго по статусу Кубка IBU-2018/19 этапов в России не предусмотрено. Как сообщило NRK, порядка 30 иностранных атлетов обращались в Международный союз биатлонистов с требованием лишить нашу страну и все же состоявшегося турнира в Тюмени. Инициаторами письма выступили немцы Арнд Пайффер и Эрик Лессер, а также бойкотировавший российский этап КМ швед Себастьян Самуэльссон.

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